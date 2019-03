Se ahogó con el “acullico” de hojas de coca y murió

Un hombre de 35 años murió luego de broncoaspirarse mientras dormía en su habitación. El hecho se registró el lunes pasado en una vivienda de la calle Roque Sáenz Peña del barrio Cuyaya de nuestra ciudad y el deceso fue dado a conocer por su progenitora.

Según consta en la Seccional 4º de Cuyaya, la mujer ingresó a la habitación de su hijo y lo encontró inconsciente recostado en la cama. De inmediato dio intervención al personal del Same, quien constató el deceso.

Al lugar también arribó el médico de la Policía de la Provincia quien diagnosticó que la muerte del hombre de 35 años fue por broncoaspirarse, aparentemente con un “acullico” de hojas de coca.

Los efectivos que ingresaron a la habitación, observaron que habían latas de cervezas y hojas de coca en su estado natural y la principal hipótesis que se maneja es que el hombre se habría quedado dormido mientras mascaba las hojas.

El hombre fue identificado por la policía como Abel Daniel Cortez (35) y el causal del deceso fue “asfixia por bronco aspiración”. Su cuerpo fue trasladado a la morgue del hospital “Pablo Soria” y luego de los trámites de rigor, fue entregado a sus familiares para darle sepultura.

Los efectivos de la Seccional 4º se entrevistaron con la progenitora del hombre, para determinar si la víctima se encontraba con alguien más en los momentos previos al deceso y se estableció que estaba solo, pero la mujer dijo desconocer cuánto tiempo permeneció sin vida.

Los vecinos y allegados a Cortez quedaron conmocionados luego de tomar conocimiento del deceso del deceso.

El ayudante fiscal zonal no ordenó que se realizara la autopsia, debido a que le informe preliminar daba cuenta que el cuerpo de Cortez no presentaba signos de violencia.