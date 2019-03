Inauguraron cancha de rugby en el penitenciario

Por Lucas Delgado

La Unidad Penal Nº2 del Servicio Penitenciario de Jujuy del barrio Alto Comedero, cuenta con una cancha de rugby, la cual fue oficialmente inaugurada ayer. El nuevo espacio denominado "Cesar Mario Siufi", nombre que lleva en reconocimiento a la su trayectoria deportiva, quedó formalmente habilitado en un acto encabezado por el gobernador Morales y diversas autoridades de la Fundación Macro, entre ellas su presidente Jorge Britos, autoridades de la Unión Jujeña de Rugby y el ministro de Seguridad de la provincia, Ekel Meyer.

En la oportunidad, Meyer expresó que desde hace dos años el gobernador, la gente del Banco Macro y la fundación "Espartano" decidieron emprender este proyecto. "Dentro del servicio penitenciario llevamos adelante el pensamiento de reinserción de todos aquellos que están privados de su libertad y este era un elemento fundamental para ello. Apenas nos contaron de la idea espartanos nos dispusimos a trabajar en el marco de convenios" aclaró.

Con respecto a los diversos programas de reinserción en la sociedad para aquellos que están privados de su libertad, el ministro expresó que "comparte totalmente la idea de las segundas oportunidades en la vida. Todos nos equivocamos, todos somos falibles, los hombres somos normalmente capaces de tropezar varias veces con la misma piedra".

Por otra parte, Ekel Meyer remarcó que el penal de Alto Comedero es el primer pabellón de recuperación de adicciones del norte argentino y que además están trabajando con los demás ministerios para poder reinsertar socialmente a los reclusos, "no solamente a través del deporte y la educación sino también a través de la rehabilitación".

En pos de la reinserción social

El gobernador de la provincia Gerardo Morales felicitó al Banco Macro quien a través de su fundación apoyó esta iniciativa y se mostró contento por el nombre de "Cesar Mario Siufi" destacado por su trayectoria deportiva. "Hay otra parte que es lo que tiene que ver con el desarrollo de lo que es la vida, lo que ocurre en cada servicio penitenciario, lo que tiene que ver con las personas, con sus derechos, las que están cumpliendo una condena y que tienen que ver con políticas planteadas por el ministro de Seguridad para tratar el tema de las adicciones, la educación para los reclusos y cómo garantizarles el principio de reinserción social que puedan tener también ellos" aclaró el gobernador.

Por su parte, Jorge Brito, presidente de la Fundación Macro, explicó que a fines de 2016 desconocía totalmente lo que era el programa "Espartanos" y que le pareció "un poco fuerte" que desde un banco se apoye a gente que esta privada de la libertad. "Me gusta tomar riesgos y con el tiempo me pareció una idea espectacular que, a través del deporte, del estudio y del trabajo se ayude a la gente", expresó Brito y recalcó que el proyecto tiene como fin "no solamente venir a jugar al rugby. Este es un pabellón donde además se viene a estudiar, a trabajar y a intentar que la gente que está privada de su libertad, cuando vuelva a la calle, tenga la posibilidad de reinsertarse y no volver a delinquir".

Luego de la inauguración procedieron a realizar el "puntapié inicial" que estuvo a cargo del gobernador y luego se llevó a cabo un partido, el cual ya estaba pactado, entre el equipo del servicio penitenciario de la provincia y el equipo de rugby de Gimnasia y Esgrima de Jujuy.