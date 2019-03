El drama de una joven que vive en total indigencia

Hay realidades que lastiman el alma, y más aún cuando tienen como protagonistas a personas afectadas por severas enfermedades que no tienen la fuerza para luchar y conseguir lo mínimo para poder subsistir, incluso el alimento de cada día o los medicamentos, situación que se torna más crítica cuando se vive en total indigencia.

Esta es la historia de Flopy, una chica trans que padece severas afecciones que van deteriorando su estado de salud, entre ellas desnutrición, anemia, disfunción intestinal y prostática, entre otras. Junto a sus padres, quienes también están afectados por otras dolencias, vive en condiciones infrahumanas en una especie de tapera, fabricada con adobe, postes y plásticos.

El Tribuno de Jujuy, estuvo en el lugar y pudo ver la lamentable realidad en la que vive la familia. A veces no se encuentran palabras para describir tanto abandono, tanta soledad, tanta desidia por parte de los organismos que deberían velar por estas personas que viven en estado de total vulnerabilidad. La vivienda no cuenta con ninguna habitación en condiciones que pueda resguardarlos de las inclemencias del tiempo, todos duermen en un solo espacio que no reúne ni las mínimas condiciones. Los alimentos se preparan en un fueguero que se ubica en otro espacio cubierto con pedazos de madera, cartones y plásticos, pero lo más inconcebible es el improvisado pozo ciego cubierto por un pedazo de plástico sin techo, que sirve como baño. La imagen es lamentable y las condiciones atentan contra la vida misma, particularmente la de la joven, teniendo en cuenta su crítico estado de salud.

Flopy tiene 25 años, y una vida marcada por el dolor, ya que a los 8 años fue víctima de reiterados abusos sexuales, también de la discriminación por parte de familiares, vecinos que no entendían y no aceptaban su condición. En medio de tanta desolación, relata que tuvo el cariño de su madre quien es ahora, su pilar, quien vela por su salud, que corre en la noche o en la madrugada a comprarle remedios para mitigar el dolor, de sus reiteradas crisis. Con la ayuda de la gente que conoció su historia, consiguió algunas donaciones, principalmente de pañales, que por su enfermedad debe utilizar permanentemente, pero la solución debe ser de fondo.

Hoy es imperioso que las autoridades tomen cartas en el asunto y que las instituciones que tienen la mirada puesta en estos casos, sumen su aporte y su contención para esta familia. Urge contar con una respuesta, ya sea que le otorguen una vivienda digna o se construya en ese espacio un sanitario acorde y mejoras de la humilde vivienda. También que desde el Ministerio de Salud, se brinde la asistencia y el tratamiento que viene solicitando la joven desde hace mucho tiempo, tal como la derivación al hospital "San Roque" de la capital provincial, para una atención especializada.

Flopy vive con su madre María Teresa Porcel y su padre Ramón Rodríguez en el asentamiento Juan Pablo Segundo, sobre la calle que limita con el barrio La Merced de San Pedro de Jujuy. Allí la joven aguarda con esperanza una respuesta, que le permita superar esta enfermedad y vivir dignamente.