Piden mejoras educativas para chicos con discapacidad

Las inscripciones en las escuelas de nivel secundario cada vez son más solicitadas por chicos con discapacidad pero se ven en la dificultad, en algunos casos, de ser inscriptos. El motivo por el que no se los recibe es por no contar con las condiciones edilicias y personal de atención específica, según indicaron asesores de los establecimientos.

La demanda para la inscripción este año fue muy solicitada. Pero la falta de rampas para discapacitados, ascensores y sobre todo profesores con dedicación especial son los recursos que faltan para readaptar las condiciones que estan escaseando en las escuelas públicas como privadas.

Sin embargo, destacaron que se debe trabajar más y fortalecer en la parte emocional con todos los alumnos y no sólo con aquellos que cuentan con alguna discapacidad constatada por un certificado emitido por el Ministerio de Salud provincial.

En dialogo con este matutino, Soledad Torramorel, asesora pedagógica de la Escuela modelo de educación integral (Emdei), contó sobre la problemática. "Este año hubo más demanda en todos los colegios para inscribir a chicos con discapacidad. El tema es que las aulas no estan preparadas para poder brindarles la atención que se merece cada chico e integrarlos a todos. Se lo merecen, obviamente" dijo.

"El Estado tiene que tomar otras estrategias o ver alternativas necesarias de poder poner profesores de educación especial y ayudantes en las instituciones y así trabajar realmente en esa diversidad de chicos. El ambiente y las herramientas no están en condiciones para poder integrar a todos en el sistema educativo y los docentes están con esta dificultad", añadió Torramorel.

La asesora pedagógica dejó en conocimiento que en el establecimiento educativo del cual forma parte hay 14 chicos que concurren y presentan algún tipo de discapacidad motriz o mental de un aproximado de 500 estudiantes.

Algunos de ellos presentan diagnóstico de síndrome de asperger y otros con dificultades en movilidad motriz. Sin embargo, destacó que no se debe tener una mirada sólo de la discapacidad física, sino mirar todas las dificultades en el aprendizaje de todos los alumnos.

"El tema de la discapacidad es sobre la mirada que se le hace y lo que se trata de mostrar en el colegio es que todos tenemos una discapacidad. Quizás no se note como las otras discapacidades o no se trata de herramientas como necesitan las otras discapacidades, pero en realidad todos tenemos algunas dificultad y alguna falta de algo que se necesita y se intenta mostrar a los chicos para la inclusión y que nadie es perfecto", insistió la asesora pedagógica. La clave, según mencionó Soledad Torramorel, está en readaptar el foco de aprendizaje y unificar a todos en la enseñanza. Brindó un ejemplo sobre cómo se debe hacer en temas específicos y readaptar a todo el grupo. "En el tema de la lectura no todos somos genios. Hay chicos que llegan a primer año y todavía no tienen una rapidez lectora o no tienen la posibilidad de pararse frente al grupo y leer. Partimos de la aceptación de que ellos puedan primero evidenciar lo que les falta y la fortaleza de ponerlo en juego y que sus compañeros sean los motivadores en conjunto lleguen a mejorar esas condiciones", indicó.

“Hay que trabajar en lo emocional”

Otra de las cosas que se mencionó dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje que se presenta no sólo en los chicos que tienen alguna discapacidad, sino también todos los alumnos, es el área emocional en el que se deben desempeñar los maestros para que no se interrumpa anímicamente el proceso escolar en los alumnos.

Al momento de las evaluaciones, trabajos prácticos y tareas para la casa siempre se tiene que considerar al alumno respecto a sus capacidades. La cantidad de materias y la especificidad de cada una de ellas es otra de las condiciones que se deben explicar porqué se tiene incorporada como espacios curriculares.

“Lo principal en trabajar con los chicos es lo emocional. Es la primera herramienta y la primera estrategia porque trabajando eso se les abre la existencia y las posibilidades para poder realizar las actividades con alegrías y más predisposición”, dijo Soledad Torramorel, asesora pedagógica del colegio Emdei.

Es que el paso de la primaria a la secundaria con nuevas materias genera cierto miedo al principio y si ese temor no se pierda, se genera el rechazo al estudio.

“Uno muchas veces exige cosas que no se tienen incorporadas desde antes. No es que no se puede llegar, sino que no se les ha incorporado y muchas veces no se les da las herramientas para que llegue a ese conocimiento. Muchas veces se genera la negativa, los contenidos no es necesario que se los sepan de memoria, sino que los puedan entender”, finalizó Torramorel.

Es muy importante que los establecimientos educativos de la provincia cuenten con preparación para recibir a todos los chicos. (Luis Caravallo)