"Pongan huevo", gritaron, y realizaron tres disparos al aire

La violencia parece no tener fin en el fútbol argentino. Días atrás le tocó al plantel de San Lorenzo de Almagro sufrir el amedrentamiento en su predio por parte de un grupo de violentos disfrazados de hinchas de fútbol. Esta vez la barbarie se trasladó a Jujuy, cuando dos individuos en motocicleta se trasladaron hasta el predio de Papel NOA y en sus inmediaciones realizaron tres disparos al aire con armas de fuego. Todo esto ocurrió cuando el plantel orientado por Carlos “Jairo” Morales Santos realizaba las tareas de entrentamiento en ese sector de Río Blanco esta mañana.

Habrían sido dos los sujetos armados llegaron hasta este sector, que además cuenta con poca presencia al tratarse de un lugar al que se accede por un camino de tierra entrando por Ruta Provincial Nº 1 y al grito de “pongan huevos” efectuaron tres disparos al aire para retirarse rápidamente del lugar por donde habían llegado.

Si bien las tareas deportivas del grupo continuaron, intentando no darle demasiada importancia al hecho, desde el club realizaron la denuncia correspondiente en la seccional de Río Blanco en Palpalá y anticiparon que en los próximos ensayos dispondrán de mayor seguridad por donde se mueva el grupo “albiceleste”.

Fernando Yécora, vicepresidente de Gimnasia, reconoció la amenaza y dijo que "desde el club repudiamos este hecho de violencia para el plantel. Deberían entender que esto es solamente un partido de fútbol y no una situación de vida o muerte".

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, el vicepresidente de Gimnasia y Esgrima, Fernando Yécora, comentó sobre lo sucedido que “en las afueras del predio, dos personas con cascos puestos, con camperas para que no se los identifique, hicieron tres disparos al aire. Gritaron “pongan huevos, hay que ganar el domingo” y se fueron. Fue solo un instante. Fue un hecho lamentable que nosotros denunciamos en la seccional de Río Blanco y por este motivo decidimos poner gente de seguridad privada en el predio”.

“Hicieron esto para amedrentar y amenazar a los jugadores. Son inadaptados. Creo que tenemos que poner paños fríos en este momento. Yo creo que todos somos responsables de esta situación, donde incluso el periodismo lo es. Hablamos de un deporte y no de algo de vida o muerte. Uno a veces lee los artículos y parecería que nos jugamos la vida. Lo mismo pasa con Zapla y Talleres en Perico. No sabemos medir las palabras y se termina agigantando todo, sin entender que se trata simplemente de un deporte. En el cual uno debe entender qué si ganamos o perdemos, no pasará más allá de ser un resultado de un partido de fútbol. La vida va a continuar”, analizó el dirigente “lobo”, que remarcó que “existen maneras de reclamar por algo, pero obviamente que lo que sucedió no es la manera de recriminar”.