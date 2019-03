Docentes de educación técnica piden continuidad

Cerca de 200 docentes de escuelas técnicas que trabajan en los últimos años con una modalidad de contrato ITL manifestaron en las redes sociales y en grupos de WhatsApp su incertidumbre por la continuidad laboral y convocaron a una marcha prevista para hoy a las 16 en plaza Belgrano.

Ocurre que estos docentes tienen una modalidad de contrato que finaliza junto al ciclo lectivo, es decir que cuando se inicia un nuevo ciclo sus contratos deben renovarse. Esta modalidad de contrato se aplicó en materias que eran "nuevas" y no se encontraban incluidas en el Listado Único de Orden de Mérito, por lo que la modalidad de acceso a estos espacios de trabajo fue por presentación de proyectos. Es decir que en base a los proyectos presentados las autoridades escolares elegían al docente más idóneo para la materia. Días pasados el Ministerio de Educación emitió una resolución en la que indica que esas materias de las escuelas técnicas fueron incluidas al Listado Único de Orden de Mérito por lo tanto, las escuelas estarían en condiciones de hacer el llamado a los docentes interesados en cubrir estos espacios y que la selección se hará de acuerdo al orden de mérito.

Esta situación implica que muchos docentes que estaban al frente de esos espacios curriculares queden sin trabajo, ya que habrá otros profesionales con mayor puntaje interesados en cubrirlos.

Sergio Gaspar, docente en escuelas técnicas de Perico y Monterrico, indicó que la situación es muy difícil y les resulta "injusta" ya que "somos cerca de 200 docentes que cuando las materias eran nuevas y que por cuestiones administrativas el Ministerio de Educación no las había incorporado en el Listado Único de Orden de Mérito; concursamos por proyectos y las dictamos incluso con serias demoras en los pagos. Hubo casos en los que no cobrábamos un año entero y ahora que se pusieron al día nos pretenden dejar sin trabajo y no consideran nuestros derechos adquiridos al frente de esas materias".

Indicó que en toda la provincia las situaciones de los docentes son variadas, hay escuelas en las que los directivos les piden que sigan dictando clases confiando en que el Ministerio resolverá la situación en favor de la continuidad de estos docentes y otros directivos les pidieron que ya no dicten clases hasta que haya una resolución al respecto.

Gaspar comentó que el gremio Amet dialogó con referentes del Ministerio de Educación y les propuso que se considere el derecho adquirido de los docentes que llevan frente a estas materias más de un año de antigüedad y que tengan continuidad laboral con cargos interinos. Aclaró que si bien no ingresaron por Orden de Mérito todos tienen título docente y están capacitados para brindar la enseñanza de materias como Montaje Electromecánico, Automatización Industrial, Sistemas Neumáticos e Hidráulicos, Mecánica y Mecanismo, Diseño y Control de Maquinaria, y muchas materias específicas.

El docente indicó que algunos profesores se autoconvocaron para hoy a las 16, pero que en el transcurso de las horas definirían si la convocatoria queda firme o se traslada a los días posteriores dependiendo del avance o no de las gestiones que encara el gremio con el Ministerio de Educación.

x

x