Gran acto peronista en San Pedro de Jujuy

SAN PEDRO (corresponsal) El presidente del Partido Justicialista Ruben Rivarola, encabezó anoche el lanzamiento oficial de la Casa Peronista en San Pedro y realizó un sentido homenaje a todas las mujeres militantes del ramal.

El acto contó con la presencia de cientos de mujeres y hombres de diferentes agrupaciones que se sumaron al proyecto político que encabeza Rivarola y que crece en todo el ramal y la zona de las yungas jujeñas.

El factor común de este encuentro fue la búsqueda de la unidad en el peronismo jujeño, con el firme objetivo de trabajar para modificar la dura realidad que vive el pueblo de nuestra provincia y de nuestro país.

Sobre el particular, el presidente del PJ se manifestó sorprendido y contento por la gran convocatoria que tuvo el evento. "Es difícil hacer reuniones grandes. Por eso cuando llegue me emocione mucho por ver toda esta gente. Les deseo lo mejor a todos, especialmente a los ciudadanos jujeños. Hoy tenemos que producir un cambio, no ese que nos prometieron y nos esta funcionando para nada. Nos mintieron desde la nación y desde la provincia. Tenemos una situación económica muy grave, el país esta quebrado. La Esperanza que tenían todos los trabajadores y las pymes ya se han perdido. Las pymes están cerrando y un trabajador no sabe si a fin de mes lo van a echar o seguirá con su trabajo".

Le pidió a la gente que se despierte, que no estén escondidos y temerosos. "Saquemos la fuerza del peronismo y vamos hacia adelante. De esta manera, estoy seguro vamos a ganar en la provincia y en la Nación" afirmó.

No quiso hablar de nombres, ni de candidaturas, pero advirtió que el único interés es que el peronismo vuelva a triunfar, desde sus bases.

Los únicos que pueden lograr eso, indicó son los propios peronistas, pero trabajando unidos. Hay que darle lugar a los jóvenes, a los ancianos; a los nuevos y a los viejos peronistas. Todos nos tenemos que juntar y seguramente habrá un gran cambio.

Como presidente del partido, se comprometió a buscar una forma de cambiar en serio. Dijo que no se puede vivir mas así. Comento que hoy la gente ya no sabe si comer o pagar la luz. Por eso se debe trabajar para que los jujeños tengan la oportunidad de cambiar y mejorar su vida.

Les pidió a los dirigentes peronistas de toda la provincia que se unan y trabajen por la grandeza del partido. A la vez que hizo extensiva su invitación a todos aquellos que sean de otros partidos y que estén decepcionados por este gobierno, para que se sumen a este proyecto en beneficio de todos los jujeños.

Hoy se esta viviendo una situación que no tiene color político, advirtió. "Todos comemos y debemos llegar a fin de mes. Entonces es fundamental la unión de todos los jujeños para lograr el verdadero cambio. UN cambio que solo lo podemos lograr con el voto. Por eso cuando votemos el 9 de junio, pensemos no solo en nuestros hijos, sino también en nuestros nietos, porque el actual gobierno nos esta dejando un país endeudado, tres veces mas que cuando entraron en 2015.

El mensaje fue claro y contundente. La respuesta de los sampedreños también. Por lo que el impulso que le dio la presencia de Rivarola en la perla del ramal y de otros dirigentes del PJ jujeño, dejó un clima de esperanza y de comunión, entre militantes y ciudadanos jujeños que apuestan a cambiar una realidad adversa en la que ya no quieren vivir.