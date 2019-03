La obra histórica, literaria y musical "El Romance de la Muerte de Juan Lavalle", con texto de Ernesto Sábato y música de Juan Falú, se presentará hoy a las 20, en el Anfiteatro de Las Lavanderas, interpretada por Augusto Berengan en canto y guitarra; Micaela Chauque en canto y vientos; y Víctor Ocalo García en recitado. El espectáculo se realiza con entrada libre y gratuita.

Augusto Berengan conversó con El Tribuno de Jujuy para contar detalles de esta puesta. El músico e investigador ya hizo este espectáculo en Córdoba donde estuvo radicado por tres años, en el auditorio Argüello de esa ciudad. También en el Museo Histórico de San Luis interactivo.

De regreso a Jujuy, se juntó con los artistas locales, para poder llevar adelante la obra aquí.

"Con Micaela Chauque intenté incorporarle una tonalidad local a través de los vientos porque si bien es una obra nacional, el suceso (la muerte de Juan Lavalle) ocurrió en Jujuy", comentó.

MICAELA CHAUQUE

"Es una obra muy bella que se sustenta en el trípode de la literatura, la historia y la música propiamente dicha. Narra los días finales de Lavalle. Su calvario comienza el día que lo fusila Dorrego, en 1829. Después de haber sido un excelente estratega militar, por lo que se lo llamó el "León de Riobamba", entre otras cosas, entró en desgracia porque las fuerzas federales lo comenzaron a acorralar en sucesivas batallas, venciéndolo, hasta el punto que se viene al noroeste buscando apoyo en Salta y Jujuy. En Salta no lo encuentra, pero conoce a Damasita Boedo, bella joven con la cual se viene a Jujuy. La noche que él llega acá, la gente que lo secundaba, la venía con la moral militar diezmada. Esa misma noche que llega a Jujuy es muerto en la casa donde hoy funciona el Museo Histórico Provincial que lleva su nombre", comenta Berengan haciendo el resumen de la historia que cuenta esta obra.

Entiende que "lo que narra la historia es un suceso que forma parte de los días aciagos de la formación argentina. O sea que se ven ambiciones, formas de pensar, la famosa lucha entre unitarios y federales, que no ha cambiado para nada un siglo después. Seguimos con la grieta, seguimos desunidos los argentinos, de modo que es una manera de llamar a la reflexión para que los argentinos pongamos la barba en remojo y proponernos salir".

VICTOR OCALO GARCÍA

Sobre la motivación para hacer esta obra, comentó que siempre le gustó desde el punto de vista literario y del punto de vista musical. "También me gusta la historia, y me llama la atención esa constante que nos abraza y nos ahoga a los argentinos, de no poder encauzarnos en un proyecto común, más allá de las distintas formas de pensar", expresa.

Con respecto a la forma de presentarla explicó que se siguió el argumento tal cual figura en el libro. "Ocalo hace la lectura de los textos y yo hago el acompañamiento musical. Hay momentos bien diferenciados desde los musical y desde lo literario, hay una vidalita que canta Micaela, y yo canto una serie de canciones", comentó. "La obra de Falú, aquí, hace un paneo general a casi la totalidad de las formas musicales argentina, incluyendo chacareras, gatos, zambas, estilos, tristes, vidalas, cielitos, etc. Asi que de alguna manera es también una clase magistral", valoró.