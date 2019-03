El cine según Ethan Coen, una charla sin desperdicios

El director, guionista y productor Ethan Coen, integra con su hermano Joel, una de las duplas creativas más importantes de los últimos años con una filmografía que incluye títulos como "Fargo", "La gran Lebowsky" o "Sin lugar para los débiles". El destacado cineasta fue una de las figuras centrales de la 59º edición del Festival Internacional de Cine de Cartagena 2019 (Ficci) y El Tribuno de Jujuy fue parte del conversatorio que brindó el gran realizador en el patio del Centro de Cooperación Española de la bella ciudad colombiana. En la oportunidad Coen se mostró muy complacido por haber sido invitado el encuentro cinematográfico habló sobre su metodología de trabajo, la relación profesional con su hermano, y sobre las nuevas maneras de hacer películas en el siglo XXI.

De esta manera en primer lugar habló sobre la película "No Country for Old Men" (2007) por la que los Coen recibieron múltiples premios internacionales incluido el Oscar a la Mejor Película, Mejor Guión Adaptado y Mejor Dirección. "Es una de las pocas películas que no hemos escrito nosotros, está basada en un libro de Cormac McCarthy y en el filme juega un papel importante el tema del destino con la moneda del personaje de Javier Barden por ejemplo. Él compuso aquí un villano muy carismático, él es muy bueno en su oficio. Y otro punto atractivo de la historia tiene que ver con la travesía de los personajes principales porque no se encuentran pero se persiguen y eso requiere en la realización un trabajo de precisión casi clínica, se generan situaciones interesantes y es algo que te atrapa", afirmó.

Después habló sobre cómo es el proceso de creación con su hermano Joel, "no nos dividimos para trabajar como lo hacen otros equipos, nos sentamos juntos en la oficina y conversamos sobre lo que podría llevar a completar el guión de una película, puede ser un libro o una película una punta que nos permita llegar al inicio de una historia para el cine y poco a poco vamos construyendo algo. Todo lo hacemos conjuntamente. Y en el set tampoco hay divisiones hablamos con el equipo (actores y técnicos) cuando lo necesitamos, cuando lo deseamos simplemente somos dos personas en el equipo de dirección", expresó.

ATENTA PLATEA / EN EL MARCO DEL FESTIVAL TAMBIÉN SE LE HIZO UN HOMENAJE A COEN.

Luego se refirió a "La balada de Buster Scruggs", la primera película que los prestigiosos hermanos realizaron para Netfilx. El filme está dividido en seis historias independientes entre sí ambientadas en el Viejo Oeste y sobre la experiencia de trabajar para la famosa plataforma digital indicó, "fue algo nuevo porque la película no fue producida para ser exhibida en una sala de cine sino para la televisión y claro que la experiencia de ver una película por TV no es la misma que en el cine, pero todos vemos filmes en Netflix. Y sin Netflix este filme no hubiera existido, nuestra película no hubiera sido hecha por los grandes estudios como pasa con muchas otras muy interesantes. Es otro camino para poder filmar y es muy interesante, es bueno", aseguró. Asimismo contó que la cinta reúne "historias de muerte que escribimos en distintas épocas a lo largo de 25 años y las juntamos para la película" y destacó que la tercera, llamada "Meal Ticket" protagonizada por Liam Neeson, es la favorita de muchos, "es brutal tiene que ver con el horror del que son capaces los seres humanos, a veces pienso que debo pedir disculpas por este corto", indicó jocoso. Cabe mencionar la exitosa y prolífica carrera de los hermanos Coen está marcada por su particular estilo narrativo, en cintas donde la ironía, el humor negro, los personajes excéntricos, las tramas complejas y la violencia se combinan de un modo único.

Y opinando sobre el auge de las series en los últimos años expresó, "no estoy en contra de las series pero no las veo, no es lo que nos interesa hacer" y comentó que prácticamente no tuvieron injerencia en la serie "Fargo", estrenada hace cuatro años por FX y que transcurre en el mismo universo creado por ellos de su aclamado filme de 1996.

Sobre el trabajo que realizan con los actores destacó el caso de Frances McDormand, la esposa de su hermano Joel, "primero encontrábamos los actores por el proceso tradicional de casting, como pasó con Frances, pero luego comenzamos a escribir papeles para determinados actores porque es más fácil hacerlo así y pensando en ella hicimos el personaje de "Marge" en Fargo, por ejemplo", reveló.

Y teniendo en cuenta que trabaja con su hermano en todos sus proyectos contó que "aunque a veces sube un poco la temperatura no solemos pelear ni entre nosotros ni con los demás‘, afirmó. Y luego agregó irónico ‘la gente acaso no se lleva bien con sus hermanos habitualmente" (risas).

Expresó que no hace distinciones en su manera de trabajar comedias o películas más "serias" y contó que no le gusta la ciencia ficción y que es un género que no le interesa abordar.

También relató que su inclinación por el cine surgió cuando era una niño: "Cuando pequeños hacíamos películas con una cámara Super 8 y nos influenciaron las películas que veíamos en TV, películas de acción o comedias malas, de la peor época de Hollywood de las años '50 y '60 y esos son las filmes películas que curiosamente nos influenciaron, uno no escoge de niño sino que tomas lo que hay", señaló.

Sobre su vínculo con el cine latinoamericano confesó que su conocimiento al respecto es casi nulo, "yo solo veo lo que está disponible en Estados Unidos que no es gran cosa, conozco la obra de los tres directores mexicanos que trabajaron en Hollywood (Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñarritu y Guillermo del Toro) y me gustan mucho. Hace poco vi el filme argentino "Relatos Salvajes" y me pareció muy bueno y la película de apertura ("La niña errante") del Ficci me gustó también", indicó.

Sobre el Ficci 2019

Creado en 1960, el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (Ficci) es el encuentro cinematográfico más antiguo de Latinoamérica. Desde su fundación, el Ficci ha acogido y celebrado el riesgo y la renovación de miradas en la cinematografía de Iberoamérica y el mundo, con una atención especial al desarrollo del cine colombiano y su divulgación internacional.

Fiel al espíritu de intercambio que caracteriza el universo caribe, el Ficci propicia escenarios de encuentro entre los profesionales del sector y las audiencias, que comparten una cada año una fiesta artística y cultural.

El director

Junto a su hermano Joel, se han convertido en íconos del cine mundial por sus múltiples colaboraciones que los han hecho merecedores de cinco premios en el Festival de Cannes, cuatro en los Óscar, dos Bafta y un Globo de Oro. Ethan, el menor de ellos, fue homenajeado con un tributo y la presentación de dos de sus películas más destacadas en el Ficci 2019.

Ethan Coen se formó en Filosofía en Princeton para después comenzar a trabajar junto a su hermano en la escritura de varios guiones. En el alba de la década del "80, mientras Joel era asistente de producción y de montaje en cintas de terror como “The Evil Dead” (1981) de Sam Raimi, Ethan comenzaba a escribir para la serie policial “Cagney & Lacey”. Juntos, escribieron junto a Raimi su segundo largometraje, “Crimewave” (1985) que fue dirigido por éste último.

Desde “Blood Simple” (1984) hasta “La balada de Buster Scruggs” (2018) su más reciente producción-, en esta figura de two- headed director -director bicéfalo-, han logrado una prolífica carrera.

Nombrar sus películas más destacadas no haría justicia con los demás títulos de su maravillosa filmografía. Sin embargo, con “No Country for Old Men” (2007) recibieron el Oscar a Mejor Película, Mejor Guion Adaptado y Mejor Dirección, además del Globo de Oro a Mejor Guion y el Premio a Mejor Director en los Bafta. Con “Fargo” (1996), su mayor éxito en taquillas hasta ese momento, recibieron el premio a la Mejor Dirección en el Festival de Cannes y los Bafta, así como el Oscar a Mejor Guion Original. Con “The Man Who Wasn’t There” (2001) y “Barton Fink” (1991), los hermanos recibieron el Premio a Mejor Dirección en el Festival de Cannes, además de la Palma de Oro con esta última. Y en 2013, “Inside Llewyn David” recibió el Gran Premio del Jurado en Cannes.

Ethan Coen, adicionalmente se ha desempeñado como escritor de teatro, cuentos cortos y poesía (el libro Gates of Eden -1998- una colección de cuentos influenciados por temáticas noir y su propia juventud). El Ficci 2019 hizo honor a su destacado trabajo en un tributo que incluyó la presentación de dos de sus producciones “Fargo” y “No Country for Old Man”.