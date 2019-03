Piden a la Justicia que continúe investigando

Pablo Mendoza, concejal, indicó que todavía "no sabemos qué pasó con los 35 millones de pesos que faltan".

Aún sigue el descontento y la preocupación en Tilcara por lo ocurrido el año pasado en el Enero Tilcareño, cuando hubo denuncias hacia el intendente Ricardo Romero, por irregularidades en unos cheques que se emitieron en esa ocasión, de aproximadamente $35 millones, y que no habrían sido rendidos.

Enero Tilcareño: el concejal Pablo Mendoza aseguró que este año mermó la cantidad de personas que asistieron al festival.

"Tilcara está esperando todavía que la Justica de la provincia resuelva lo que pasó en el Enero Tilcareño del 2018 por cheques sin fondos que se emitieron. Fueron 46 en total y 35 millones de pesos que están en ejecución", mencionó Pablo Mendoza, presidente del Concejo Deliberante y concejal del Bloque Justicialista de ese órgano deliberativo, en diálogo con El Tribuno de Jujuy.

Desde el Concejo Deliberante aprobaron un juicio político a Romero, el cual "la Justicia de la provincia frenó por una medida cautelar. Después particularmente le hice una denuncia por asociación ilícita al intendente, al tesorero y al productor del festival".

En ese sentido, remarcó que "hay una cuestión muy clara, salieron los 46 cheques firmados por el intendente que se los da al productor del festival y éste los vende a terceros para que los cobren".

"La Justicia nos puso la cautelar pero nosotros tuvimos acceso a documentos de un banco que confirman que todos los cheques estaban vendidos. Estos compradores en algún momento tienen que ir a la Justicia", sostuvo Mendoza.

Indicó que la Justicia provincial "aún no está actuando con rapidez. Esto fue el año pasado, cuando tomamos conocimiento hicimos el juicio político y esperamos que pronto se esclarezca".

Asimismo, manifestó que "espero que la Justicia pueda trabajar lo antes posible, los ciudadanos de Tilcara estamos esperando que nos digan qué pasó y por otro lado, podamos defendernos de esta gente que compró los cheques porque todos van a venir a cobrar".

Siguió diciendo que "hay una dirigente social que está presa por una cantidad de dinero que no se sabe dónde está. El mismo gobierno que encarcela a esta dirigente no actúa sobre un intendente que está involucrado en este caso donde también hay un dinero que no se sabe dónde está".

Además, aseguró que desde el Concejo Deliberante hicieron todo lo que estaba a su alcance para que la situación pueda resolverse lo antes posible y pudieron dar con este documento que un banco emitió constatando el destino de algunos de los cheques en cuestión. "Nos dijeron quiénes son los poseedores de los mismos", dijo.

Pretenden realizar pronto una presentación para pedirle una audiencia al fiscal Aldo Lozano para que los reciba y puedan plantearle la situación. "Hasta ahora no tenemos nada, por eso queremos hablar con el fiscal así nos dice qué fue lo que pasó, como está la investigación hasta el momento".

"Preocupación en Tilcara"

Sobre el tradicional Enero Tilcareño aseguró que este año no fue lo mismo que los anteriores porque no hubo la misma convocatoria a raíz de esa malversación de fondos que aún sigue sin resolver.

Pablo Mendoza comentó que "fue un Enero muy pobre, no fue mucha gente, los tilcareños pudieron vender muy poco. En carnaval se estabilizaron un poco pero, sin embargo se terminó destruyendo un festival tan grande a nivel nacional y regional".

"Todo eso fue producto de este mal trabajo que se hizo porque pensaron en llevarse el dinero que le corresponde al pueblo", agregó.

Por último, explicó que "cuando ocurrió lo de los cheques, el intendente hizo ese negocio solo, sin consultarnos nada. Para mi está claro lo que pasó con ese dinero, los que estaban involucrados fueron el intendente, el tesorero y el productor".