Una solución increíble

Si piensa que la “solución” a una violación solo pasa por practicar el aborto, estamos haciendo la más fácil, cortamos el hilo por lo más fino o débil. Total, “él” no se queja ni denuncia. Situación que obliga aclarar su gravedad ya que, por lo visto en manifestaciones, pocos se tomaron el trabajo de conocer lo que esa práctica implica; y para colmo, lo defienden casi con delirio. Esto naturalmente abre un capítulo de insondables consecuencias. Pero igualmente podemos adelantar no solo que es una salida malvadamente ingenua en algunos, sino también afirmar que parte de la sociedad además de ignorante, está más enferma de lo que se suponía.

En un análisis del comportamiento de un sector; el más joven de la comunidad, interpretamos que registran como única víctima a la niña de 12 años violada, desconociendo el otro “ultraje” que proponen, esta vez para “el bebé”, que de acuerdo a ese tribunal inquisitivo, dictamina la pena de muerte. A todo esto, al violador le asegura plenamente esa misma sociedad los “derechos humanos”, garantizando su defensa mediante un juicio justo. La verdad, ya a esta altura podríamos asegurar que algo no anda bien, y no lo digo por esto último, sino por el cruel trato dado al “bebé”. En definitiva, el más inocente de todo lo que aquí pueda analizarse. Me recuerda a Shakespeare en Hamlet; “algo huele mal en Dinamarca”, pero en esta ocasión en Jujuy.

Que es lo que se pretende con este accionar, ¿matando al bebé desaparece la evidencia de la violación?, obviamente que no. El trauma subsiste por vida, pero se suma con la toma de conciencia la gravedad de lo realizado. Además, con esto no solucionamos nada. El violador, verdadero culpable, puede estar tranquilo, la muerte no es para él, gozara de todos los derechos establecidos por parte de esta sínica organización social.

Como ven, hasta aquí me estoy refiriendo al estado. Pero tanto o más horroroso es el comportamiento del grupo que clama Justicia, sangre o muerte por la violación en forma tan desequilibrada que realmente dan miedo. A pesar que la historia muestra claramente en que termina el fanatismo en su demente camino arrasador. Y sino que lo diga Hitler.

¿Solo esto esconde el aborto? De ninguna manera. La idea fuerte nace con Margaret Sanger a comienzos del siglo pasado, que no esconde las razones, pero no son diferentes a las esgrimidas por George Soros en la actualidad, magnate griego preocupado por el control de la natalidad, especialmente de ciertos y bien señalados estratos sociales y razas humanas.

Todo alud de la naturaleza implica peligro, urgencia, muerte, impredecibilidad, concepto que si aplicamos a la mente perversa, mezquina, egoísta, insensible, pero capaz de realizar el mayor o peor de los actos o alud, vuelve más difícil su enfoque por la capacidad de pergeñar ideas fáciles, plenas de populismo y mentiras que confunden sobre todo al sector más vulnerable de la sociedad: los jóvenes.

Todo cuanto se pueda hacer en defensa de “los que no tienen voz” será poco, y estará en directa relación con el nivel de conciencia y compasión que nos asiste; o al menos mostrará una sociedad diferente. Ni loca, ni inhumana, ni escapada del mismo infierno. Dispuesta a recibir un nuevo integrante y a la vez, caer con todo el peso de la ley sobre el autor de tan aberrante y terrible hecho.

Dios nos dé fuerza y entrega en esta que es la misión primera, defender al más débil e indefenso con todo el amor del mundo.