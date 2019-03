El presidente Macri habló sobre la educación en San Pedro

La Escuela Primaria Nº 356 en San Pedro fue el escenario elegido por el presidente Mauricio Macri para dar sus primeras palabras oficiales en el marco de una visita a la provincia. Vale mencionar que el mandatario nacional se encuentra en Jujuy en el marco de la Mesa de Competitividad del Litio, encuentro que reunirá funcionarios de Jujuy, Salta y Catamarca.

En esta oportunidad, Mauricio Macri comenzó su discurso frente a la comunidad educativa, enarbolando las cualidades de los jujeños y afirmó amar "la forma de ser tan especial que tienen los jujeños y la forma de encarar la vida. Me siento feliz de estar en una escuela, con maravillosos chicos en el lugar donde se construye el futuro".

El presidente además expresó tener "una noticia para compartir con todos los argentinos. Los que están en sexto año hicieron la prueba de evaluación, algo que se hizo con todos los chicos desde Jujuy a Tierra del Fuego. Pero esta no es una evaluación más. Es algo que tiene que ver con un mandato más profundo. Un mandato que nos dio el pueblo argentino a nosotros como gobierno, que no es otro que gobernar con la verdad. Antes no se evaluaba y se escondía lo que estábamos enseñando y se escondían los resultados. Se escondía que los chicos no estaban aprendiendo. Hicimos entonces una una primera "Evaluación aprender" cuando llegamos y pensamos que sería incomoda. Nos iba a generar un desafío y los resultados fueron peores que lo que pensábamos. Siete de cada diez alumnos no entendían los conocimientos de matemática y cinco de diez no comprendían textos. Dijimos que esto estaba mal y elegimos trabajar primero con lengua. Si ustedes no pueden comprender textos, no podrán comprender nada de las otras materias".

Apuntó además el mandatario que "quiero ahora compartir la alegría que tengo. Más de 570 mil de alumnos de todo el país que hicieron la evaluación, dieron que cada 8 de 10 alumnos dieron un alto nivel de conocimiento de lengua. Eso quiere decir que estamos construyendo las estructuras, los cimientos sobre los cuales crece un país. Tenemos que hacer crecer al país con cosas que no se ven y no brillan. Entre las muchas transformaciones que venimos haciendo, está la educación. Nada puede ser mas importante que la educación de nuestros chicos. La educación es el alma de todo. Si hay educación todo es posible".

Finalmente dijo: "Quiero resaltar algo. Cuando empezamos vimos escuelas que estaban mal. Elegimos 3.000 escuelas a las que llamamos faro y sobre ellas trabajamos y ellas mejoraron mucho mas en el nivel educativo. Entre ellas está esta escuela, uno de los faro y podemos mostrar el crecimiento que está teniendo", concluyó.

