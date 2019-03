Una "nueva" configuración de un servidor, el motivo por el que cayeron Facebook, Instagram y WhatsApp

Periódicamente los tres principales servicios propiedad de Facebook (la propia red social, WhatsApp e Instagram) sufren cortes o caídas. Los episodios que sucedieron el miércoles no fueron la excepción a esa regla, ya que se registraron problemas en todo el mundo. Sin dar demasiadas explicaciones, la red social tardó en reconocer estos problemas y dejó que se elaboraran diversas teorías; aunque hoy confirmó el motivo que generó este invonveniente global.

Tal y como sucedio al momento de la caída, Facebook volvió a utilizar su perfil @facebook en Twitter como principal canal de comunicación para brindar precisiones sobre el fallo que causó la caída del servicio durante casi 10 horas y que afectó también a Instagram y WhatsApp.

Yesterday, as a result of a server configuration change, many people had trouble accessing our apps and services. We've now resolved the issues and our systems are recovering. We’re very sorry for the inconvenience and appreciate everyone’s patience.