Sorpresiva  y fugaz visita del presidente Mauricio Macri a El Piquete y Santa Clara

El día miércoles, vecinos comunicaron que en la localidad de El Piquete, ubicada en el departamento Santa Bárbara, se realizaría un simulacro de evacuación masiva para casos de catástrofes naturales, actividad importante que involucraba a Gendarmería Nacional con sendos helicópteros, al Same, al Cuerpo de Bomberos y a la Policía de la Provincia de Jujuy. Atendiendo el pedido de la gente del lugar y teniendo en cuenta lo sucedido en el 2001 en la zona en Palma Sola, cuando un aluvión sepultó al pueblo, dejando innumerables víctimas fatales, otras desaparecidas y la pérdida de casi la totalidad de las viviendas y el sismo de gran magnitud que en el 2011, provocó el derrumbe de viviendas y daños en la escuela en la localidad de El Fuerte, el Tribuno de Jujuy arribó al lugar para realizar la cobertura del simulacro.

Al llegar a la ruta nacional 34, en inmediaciones del puente San Pedro, un grupo de manifestantes del Seom, amenazaba con cortar la ruta, en reclamo por la vista del presidente Mauricio Macri a Jujuy. Desde allí, llamó poderosamente la atención la masiva presencia policial sobre la ruta provincial N° 1, donde tanto la Policía de la Provincia como Gendarmería, se apostaron en los cruces y parajes, realizando un minucioso control de cada vehículo que circulaba por esos lares. Sin lugar a dudas, ese control era algo inusual y hacía pensar que alguien importante estaría por dirigirse a la zona. Al llegar al cruce del puente Lavayen, más efectivos controlaban las rutas 1 y la 23 que conduce a la localidad de Santa Clara.



Al arribar en el horario previsto a la localidad del Piquete, ubicada a 100 km la capital provincial, no se observaba gente en la cancha del Club Atlético Independiente, donde aseguraron que se realizaría este evento, en tanto que en la cancha del club Técnica, ambas ubicadas a la entrada del pueblo, a la vera de la ruta provincial N° 1, había un helicóptero, custodiado por Gendarmería, por la Policía de la Provincia, por efectivos de un escuadrón especial portando armas largas, además de una ambulancia del Same y el camión del Cuerpo de Bomberos. Un grupo de alumnos del secundario, que llegaba caminando a la cancha para ver el simulacro, indicó que en la plaza del pueblo, se estaba llevando a cabo un acto con autoridades. Al llegar, los vecinos expresaron que fueron invitados a la plaza para conocer los beneficios de los organismos del programa Nacional “El Estado en tu barrio”, en tanto que un grupo de niños, asistió para ver una obra de títeres y marionetas. Grande fue la sorpresa, según dijeron los vecinos, cuando vieron llegar al presidente Macri acompañado por el gobernador Morales y autoridades locales. “Nos convocaron para hacer trámites de Anses y del DNI, y para que nuestros hijos vieran una obra de títeres, pero nunca nos avisaron que venía el presidente, esto se hizo en secreto parece. No sabemos de donde apareció, sabíamos que venía a Jujuy, pero nunca nos imaginamos que visitaría El Piquete. A lo mejor no querían manifestaciones ni reclamos, por eso saludó y se retiró rápidamente”, subrayaron los pobladores.

En tanto que niños y docentes de la escuela primaria, arribaron a inmediaciones de la cancha, para ver el simulacro y al presidente, “lamentablemente no pudimos ver nada, el simulacro no se realizó y el presidente siguió de largo y todos quedamos esperando bajo el sol hasta que el helicóptero se fue”, dijeron.

Otros vecinos molestos, indicaron que apenas conocida la noticia de que el presidente Macri estaba en la localidad, la población se acercó masivamente a la plaza y ante su sorpresa, el primer mandatario ya se había ido en un vehículo particular fuertemente custodiado. “También los niños de la escuela primaria Nº 338 junto a sus maestros se acercaron a un sector alejado, por orden de las fuerzas de seguridad apostadas en el lugar, donde podían avistar al helicóptero que había traído a Macri. Esperaron en vano una hora para ver la actividad que estaba prevista y al ver que el helicóptero ascendió y desapareció en las alturas, desilusionados volvieron a sus aulas. No entendemos nada, pareciera que esta visita fue pactada entre gallos y medianoche”, expresaron.

El presidente en Santa Clara

El relato de las familias de Santa Clara, fue similar al vertido por la gente de El Piquete, “estábamos en la escuela haciendo tramites y de pronto nos sacaron a todos los padres a la calle, cerraron los portones y nos quedamos sin saber que pasaba. Luego vimos que por la entrada del costado, abrieron el portón por donde entraron autos y recién nos enteramos que allí venía el presidente Macri, pusieron custodios que no escuchaban a nadie. Nunca pasó esto, en otras oportunidades, nos convocaban para recibir a cualquier autoridad que visitaba el pueblo, nos buscaban en nuestras casas, y ahora no sabemos que es lo que pasó, porque actuaron así. El presidente habló un rato y luego como llegó se fue sin saludar a nadie”, apuntó la gente.

Otra total falta de respeto en la que incurrieron, fue el accionar de la gente que acompañó la comitiva, que prohibió la cobertura a los pocos medios periodísticos que habiéndose enterado de la presencia del presidente, se acercaron a realizar su trabajo, recibiendo malos tratos. Dos mujeres que se identificaron como de la prensa oficial, salieron para informar que el presidente estaba realizando una “actividad privada”, por lo que los medios no tenían acceso. Cuando se les consultó porque cerraron las puertas de una escuela pública, no supieron responder y sólo atinaron a decir que el presidente daría una conferencia de prensa en la capital.