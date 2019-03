El "lobo" irá con cuatro variantes a Santiago

El domingo Gimnasia y Esgrima visitará a Central Córdoba en Santiago del Estero con la premisa de volver a la senda de la victoria.

Después de los incidentes del miércoles por la mañana, el plantel se mostró tranquilo. Entre ellos Sebastián Sánchez, el defensor experimentado del "lobo" se refirió a lo sucedido. "Hasta el momento que me preguntan ayer, yo había escuchado lo que había pasado pero no le había prestado atención, después cuando me entero y si, obviamente que es un momento complicado, si sale una bala perdida, le pega a algunos de los chicos de las inferiores entrenando, estábamos nosotros, los empleados del club, fue afuera de la calle, una bala perdida puede pasar cualquier cosa, pero sabemos cómo está todo, nosotros tenemos que aislarnos, pensar en lo futbolístico que es lo que nos va a sacar, nos va a hacer ir más adelante porque estamos cerca de clasificación y nos va a sacar de abajo", relató.

Sánchez destacó que "Viví varias cosas, me tocó que me corrieron hinchas por la cacha, me tuve que pelar toda la espalda, pero también me tocó descender con Desamparados de San Juan e irnos aplaudidos de una cancha con una actitud contraria y después me tocó salvarnos aquí sufriendo pero la gente nos apoyó, creyó en nosotros, hicimos un esfuerzo y nos terminamos contagiando todo".

Pero la cabeza del central "albiceleste" está en el rival del domingo "venimos trabajando, no queremos sacar el pie del acelerador fuera de todo lo que es extra futbolístico nosotros estamos tratando de aislarnos así que estamos mentalizados y concentrados en el partido que tenemos el fin de semana, entramos en la parte más difícil, la recta final, entonces los partidos que quedan se juega con el cuchillo entre los dientes", puntualizó al tiempo que agregó "tengo entendido que vienen de un par de partidos sin buenos resultados, es una cancha difícil, un rival difícil, un equipo de mucha jerarquía, jugadores de experiencia, pero de visitante nosotros hacemos planteos tácticos interesantes, por eso venimos sacando buenos resultados afuera", finalizó Sebastián Sánchez tras la práctica de ayer.

Con variantes

En la víspera, durante la práctica de fútbol se observaron cuatro variantes, Sanabria cumplió con la fecha de suspensión e irá por Benavidez, además el juvenil Juárez debutará por en la mitad de la cancha por Muñoz, Contín por Martiñones, Sufi por Callejos.

El equipo formó con De Giorgi, Ferreyra, Sánchez, Nazario, Sanabria; Morales, Frezzotti, Juárez; Sufi; Contín y Córdoba.