El Partido Justicialista se reunió en Palpalá bajo la consigna clave “La Unidad”

PALPALÁ (Corresponsal) La palabra clave fue “Unidad”, en la reunión del Partido Justicialista que encabezó su presidente, Rubén Armando Rivarola, acompañado por los diputados Pedro Belizán, Luis Cabana y el Secretario General Sergio Escalera.

Con una amena reunión de dirigentes del partido, referentes barriales, trabajadores, exfuncionarios, concejeros departamentales, referentes de instituciones intermedias, concejales mandato cumplido, analizaron la situación actual y definieron la agenda para la unidad del partid

Secretario General del PJ en Palpalá, Sergio Escalera, agradeció a los presentes, por la importante convocatoria y señaló “siento orgullo de que el peronismo este de pie, mi rol es trabajar para la construcción del encuentro y todos estamos incluidos en esta construcción”, dio.

En relación al movimiento peronista, indicó “el movimiento peronista es el único con sensibilidad para saber lo que la sociedad necesita, levantando la bandera de social y unirnos a todos”, acotó.

Rubén Armando Rivarola, a su tiempo invitó a los dirigentes a un ida y vuelta, dando la oportunidad de hablar y preguntar lo que los dirigentes necesiten, dando la oportunidad de expresarse a todos quienes lo desearan.

Rivarola dejó en claro que “en el PJ ya no se elige candidato a dedo, aquí todos valemos, es la oportunidad de conocer nuestras ideas y sueños”, dijo a los presentes.

Ante la consulta de los dirigentes Rivarola, señaló “la obligación del partido es llamar a internas, así lo marca la carta orgánica”, dio confirmando la fecha para el 14 de abril para esa instancia. Añadió, “las posibilidades están para todos y todas”, enfatizó.

Miriam Duran, edil mandato cumplido, señaló “nadie del salón es un improvisado, los compañeros le pusieron el hombro, muchos remarcaron situaciones difíciles y nunca ejercieron cargos, esto es el movimiento, con mucha pertenencia, queremos que sepa el presidente del PJ lo que pensamos”, dijo.

Tras felicitar a los dirigentes, señaló “esta es la casa peronista y aquí están los pesos pesados de Palpalá”, finalizó Duran.

Por su parte Inés Flores, quien ocupo una banca el parlamento local, dijo “el trabajo del político no está detrás de un escritorio, es salir a la calle y acercarnos a los vecinos, quiero una unidad constante, porque el peronismo está y siempre estuvo presente”, señaló la dirigente.

Por su parte Rene Rebollo dijo "es emocionante reencontrarse con compañeros y ex concejales. Es importante lo que está pasando en Palpalá, el quinto con desocupación y el primero en la provincia”, acotó.

“Este gobierno nuevamente a dejado sin trabajo a las organizaciones y los comercios. Es responsabilidad de los dirigentes que entendamos que hay un solo camino, la unidad”, dijo.

“No hay otro camino para volver a ser gobierno. Necesitamos de un partido fuerte y unido para recuperar el gobierno. Es el momento de dar oportunidad al partido de estar juntos”; dijo.

Hugo Farfán por su parte aportando cuestiones técnicas, reflexiono “Lamentable los pechos fríos vinieron a destruir el tejido social. Los engañan diciendo que dan subsidios pero les cobran. Lo que les pido a todos es que cuando voten, se acuerden lo que pagan en las tarifas. Recuerden quien incremento las tarifas”, señaló.

El diputado provincial Pedro Belizán ante la consulta de los dirigentes dijo “tenemos en claro que lo que defina nuestro partido a nivel nacional vamos a salir a trabajar. Palpalá demostró que la unidad se puede lograr”, expresó.

“El lineamiento será lo que defina el PJ a nivel nacional. Esperar lo que defina nuestro partido en Argentina. El peronismo fue especialista en aglutinar a todos porque la necesidad es del pueblo. El peronismo cometió errores pero sostuvo Zapla, el ingenio La Esperanza como pudo. La fortaleza nuestra es la unidad. No nos une el espanto. Nos une que todos somos peronistas. Los felicito porque dejaron los egos de lado para volver a la unidad”, señaló.

“Nos une el pensamiento de querer igualdad en educación y salud”, añadió y sostuvo “nosotros tenemos que preocuparnos por nuestros vecinos y familia, la única manera de salir adelante es el peronismo a través de la unidad", dijo Belizán.

Rivarola afirmo ante la consulta de los dirigentes “los que traicionaron al peronismo no van a volver, mientras yo esté en el partido”, enfatizó.

Luis Cabana, diputado y secretario general de UPCN, dijo "me gratifica la unidad, esto tiene que ser un ejemplo. Palpalá será el primer bastión clave del triunfo del peronismo. No me calienta la unión de los dirigentes pero si la unidad de la militancia. Los convoco sigamos para adelante y respaldando a los verdaderos peronistas.

Rivarola se refirió a Palpalá como una ciudad grande, de gente trabajadora, de donde salieron gobernadores, diputados nacionales y vice gobernadores, “en lo personal entre en la política y me gusto, me encaminé y sentí cada vez más fuerte el peronismo. Me gusta lo que hago”, dijo.

"El peronismo no se compra ni vende, es un sentimiento cuando salimos a caminar y vemos la necesidad de la gente”, dijo.

"Hoy el partido está al día, tenemos un partido saneado y lo sacamos adelante. Me siento orgulloso de ser presidente del partido. No le debo a nadie y donde estoy me lo gane trabajando”.

Finalmente reflexionó “Lo único que pido es que no nos saquen la esperanza y la alegría. Pongan el voto con alegría y corazón. Reciban todo lo que les dan. Y el día importante pongan el voto para salir de la miseria”, finalizó.