Más allá del final, el DT quiere seguir

Queda un partido para el cierre de Altos Hornos Zapla en la Reválida del Federal A. El domingo a las 18 visitará a Juventud Antoniana con el arbitraje de Nelson Bejas.

Más allá del desenlace final con el equipo prácticamente condenado a perder la categoría, el técnico dejó en claro que "seguimos normal, tenemos que terminar el torneo con Juventud Antoniana y vamos a ver si hacemos el mejor partido ahí".

Pero la principal pregunta al técnico "merengue" fue sobre su futuro y allí Saucedo contó: "El presidente, por Marcelo Lizárraga, a través de su comisión directiva en tres oportunidades me dijo que le gustaría, independientemente del resultado, les gustaría que yo siguiera trabajando en la institución, por mi sistema de entrenamientos, por la manera que encaro mis entrenamientos, le gusta como llevo delante el tema de los juveniles, pero no hablamos, falta un partido, tenemos que ir a jugar, después ver, analizar el futuro", puntualizó.

Sin embargo más allá de la fecha que le queda al equipo palpaleño, el DT reconoció que "Zapla es una institución grande, es un club con una estructura impresionante y si la comisión directiva a través de su presidente decide armar un gran proyecto a mi me gustaría participar, obviamente como a cualquier persona, pero eso todavía no lo hablamos", puntualizó.

Después, se refirió a su grado de responsabilidad por el momento de equipo "el porcentaje que me corresponde, que el equipo por ejemplo no haga más goles, que al equipo le hagan menos goles, que arme más jugadas, ese porcentaje que me corresponde yo me hago cargo, aparte me quedé hasta el final con mis jugadores y como corresponde, no me fui ni antes ni después, yo aquí camino por las calles de Palpalá con la frente bien alta porque soy un trabajador de esto, me quedo tranquilo porque hice crecer a muchos chicos, el equipo jugó distinto", finalizó.