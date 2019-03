"Exigen que mi nieta lleve el apellido del asesino"

Víctor Mamaní, tras el femicidio de su hija, quedó a cargo de su nieta de tres años y después de sancionarse la "Ley Brisa" que brinda una reparación económica a hijos de víctimas de femicidio, quiso acceder a ella pero al intentar hacerlo tuvo serios inconvenientes en Anses.

Luego de haber recibido malos tratos la semana pasada cuando intentó hacer los trámites, volvió a la dependencia a terminar con los mismos pero tampoco pudo hacerlos porque "me exigieron que mi nieta tenga el apellido del hombre que mató a su madre, algo insólito", comentó Mamaní, en diálogo con El Tribuno de Jujuy.

Primero, le otorgaron un turno entregándole un papel escrito a mano que lo sorprendió por la informalidad del mismo. Después cuando se dirigió a la sede de Anses, según su testimonio, recibió malos tratos por parte de los empleados.

Aseguró que no sabían de qué se trataba esta ley y hasta uno de ellos tuvo que "averiguar en internet sobre este trámite", dijo.

"Ese día me tuvieron dando vueltas desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Lo que me hicieron pasar fue algo muy feo, una falta de respeto hacia mí, mi hija y mi nieta", mencionó.

Tras haber tenido discusiones con varios empleados, tuvo que dirigirse a Tribunales para acceder a los documentos originales ya que eso le solicitaban. Cuando volvió siguió con dificultades ya que le pidieron que su nieta tenga el apellido de su padre, la persona que asesinó a su hija y que fue condenado a prisión perpetua.

Luego, ese mismo día, se reunió con el gerente de Anses, Carlos Carrillo, que le ofreció realizar las gestiones por medio de la sede central que está en Buenos Aires para que Mamaní pueda tener acceso a esa ley. Además, Carrillo le pidió que regrese la semana próxima (por esta semana).

El martes pasado, Mamaní junto a su abogada, asistió a Anses con el objetivo de poder terminar con este trámite que tanto le está costando llevar a cabo.

"Cuando volví me pidieron nuevamente que le cambie el apellido a la bebé y no me solucionaron nada. Quieren que mi nieta lleve el apellido del asesino. Mi abogada me dijo que eso no puede ser posible, además ese tipo ya perdió todos los derechos como padre de ella, yo tengo su patria potestad", comentó Mamaní.

En ese sentido, explicó que "esta persona la reconoció después de su nacimiento pero no hizo ningún trámite para cambiarle su apellido ni nada al respecto".

En el marginal del acta

Mariana Vargas, abogada de Mamaní, explicó la situación. "El problema es que cuando la nena fue anotada en el Registro Civil lo hizo sólo con el apellido de la madre, el femicida la reconoció un tiempo después. Cuando lo hizo, en el marginal del acta quedó pautado que la nena debe tener el apellido del padre".

"Esto se hizo en contradicción con el Código Civil que entró en vigencia antes de que naciera la nena", amplió.

Concluyó diciendo que "lo que le exigen en el Anses de acá de que primero cambie el documento y ponerle el apellido del femicida para recién después tramitar la ley es un absurdo total. Vamos a hacer un proceso judicial para que se rectifique lo que dice el margen del acta de su nacimiento, no vamos a modificar la situación de la nena".

Línea gratuita 144

Para denunciar situaciones de violencia de género, comunicarse a la Línea Telefónica Nacional 144 que está destinada a brindar información, orientación, asesoramiento y contención para las mujeres en situación de violencia del país, los 365 días del año, las 24 horas, de manera gratuita. La Línea 144 se comunica luego con Paridad de Género.

Instituto Nacional de las Mujeres debió intervenir

Trámite para acceder a la “Ley Brisa” debe realizarse comunicándose al número 130 o por la web: www.anses.gob.ar.

VÍCTOR MAMANÍ / TRAS TENER PROBLEMAS EN ANSES PIDIÓ AYUDA AL INAM.

Para poder solucionar este inconveniente, Víctor Mamaní habló con empleados del Instituto Nacional de las Mujeres (Inam) y le dijeron que “Anses no tiene que evaluar nada de los documentos que yo les dejo, ellos sólo tienen que recibir los papeles y el Inam es el encargado de realizar las gestiones pertinentes de los mismos”, sostuvo.

Asimismo, explicó que “la tenencia de la niña yo la tengo con el apellido Mamaní, la jueza me la dio así. Cómo vamos a retroceder de nuevo y lo vamos a cambiar, me parece algo muy malo. Por suerte desde el Inam me atendieron muy bien y se comprometieron a solucionarme este problema”.

Desde el Inam le solicitaron que les envíen todos los documentos necesarios para acceder a la “Ley Brisa” para que directamente ellos hagan las gestiones pertinentes, “me dijeron que no voy a tener más problemas, y que lo del apellido no es algo que me tengan que exigir. El tema del apellido es algo absurdo porque nadie de esa familia reclama a la niña”.

Sobre la situación que tuvo que pasar en Anses, manifestó que “hubo empleados sin sentimientos que me atendieron, eso me dolió mucho. Una secretaria, cuando intentaba explicarme el tema del apellido, me reiteró que mi hija está muerta, eso es algo muy insensible por parte de ella”.

Siguió diciendo que “ya no quiero pisar más el Anses. Fue un manoseo total lo que me hicieron, hasta la gente del Inam me dijo eso. Por suerte ellos me están ayudando”.

El Instituto Nacional de las Mujeres tiene el objetivo de profundizar y jerarquizar las políticas públicas que lleva adelante para favorecer la igualdad de oportunidades y luchar contra la violencia de género.

Datos alarmantes

El informe parcial del Observatorio de Femicidios, de la Defensoría del Pueblo de la Nación, registró 251 víctimas de femicidios confirmadas en el período comprendido entre el 1 de enero y el 15 de noviembre de 2018.

La Casa del Encuentro contabilizó 2.679 mujeres asesinadas como consecuencia de la violencia de género en los últimos 10 años con el resultado de 3.328 hijos sin sus madres.

Jujuy, Salta y Santiago del Estero son las provincias argentinas con las cifras más altas de femicidios en el país, según se dio a conocer en un informe llevado a cabo a mediados del año pasado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema.

La situación más terrible ocurre en Salta, con 2,74 femicidios cada 100 mil mujeres.

Por su parte, en la provincia de Jujuy la cifra es de 2,12 cada 100 mil mujeres.