"La caída en las ventas es el detonante para el cierre de los comercios"

Por Luis Caraballo

-Respecto a los comercios que están cerrando en Jujuy, ¿llevan un registro de la situación?

-No, lamentablemente no tenemos un registro. La verdad que esta realidad nos está llevando puestos y por allí nosotros estamos tratando de llegar a algo que nos permita verla completamente. Nosotros nos enteramos de los despidos cuando viene un trabajador para asesorarse del tema y por lo que le corresponde como remuneración. Lo que sí, no tenemos novedades es de aquellos negocios que son chiquitos.

-¿Qué trabajadores son los que más consultan y de cuánto es la remuneración de un empleado en blanco?

-Se dieron muchos casos de trabajadores de zapaterías, ropa y venta de mercaderías y sobre todo de electrodomésticos. El básico de un personal de maestranza debe andar por los $23 mil o $24 mil, dependiendo también de la antigüedad. Pero en lo que menos debe estar un básico es de $24 mil y eso significa que un sueldo en mano es de $20 mil. Ahora nosotros también sufrimos un desbalance laboral porque hay mucha gente del comercio que, ante la necesidad de trabajar, lo hace una jornada completa y percibe un sueldo de media jornada, así que la situación es más que difícil.

-¿Son seis locales que cerraron definitivamente en estos primeros meses del año?

-Me parece que son más los locales que cerraron. Pero en concreto se observa esa cantidad. Por ejemplo "Minici" es uno, "Luna de papel" fue otro, muchos en la calle Lavalle se presentan en esa situación.

-¿Cómo ve la situación de locales en disponibilidad de alquiler?

-Veo muy difícil que se vuelvan a ocupar, ya que casualmente todos los locales y comercios que han cerrado lo han hecho porque, efectivamente, tenían una situación muy compleja producto de las subas en las tarifas de los servicios públicos y en el costo de los alquileres. La caída en las ventas ha sido el detonante y con esos tres factores ellos no han podido manejar. Yo veo bastante difícil que alguien pueda invertir. Fundamentalmente con lo caro que están los alquileres con poca probabilidad de tener buenas ventas, porque eso es lo que no está ocurriendo.

-¿Nota que pueda cambiar la situación?

-No, la verdad que tenemos una situación muy crítica y no vemos posibilidad de repunte. No veo por donde pueda empezar el Gobierno, entiendo que algo que es fundamental es fortalecer el mercado interno, eso significa que el sueldo de la clase trabajadora, que es la que moviliza el mercado interno, se reactive, pero no alcanza.

-Ustedes como gremio ¿cómo analizarían para que los empleadores y dueños de locales puedan mantener los puestos de trabajo?

-Nosotros entendemos que es fundamental un acercamiento del Gobierno provincial con los gremios para paliar la difícil situación que no parece dar con un buen futuro. Debería crear una red de contención social. Eso no significa dar subsidios para los desempleados. Deberían actuar rápidamente para elaborar una ley de alquileres que permita fijar valores que no sean tan elevados como los que tenemos en Jujuy. Porque eso también atenta contra la posibilidad de la instalación de negocios, porque ven que los valores que están pidiendo en el centro son una locura. Entonces, yo pienso que se debería trabajar en ese tema y por otro lado el Estado provincial debería ver algún tipo de ley que les permita a los comercios y a las empresas alivianar el tema impositivo de tal manera que se sigan manteniendo los puestos de trabajo.

-¿Tienen conocimiento de los trabajadores de "Musimundo"?

-Nosotros tomamos conocimiento del caso por los trabajadores, y apenas nos enteramos intervenimos y logramos establecer un acuerdo recíproco con la empresa a través de que si ellos iban a prescindir de los trabajadores que se han despedido les garanticen el pago de la liquidación final, o sea el cobro indemnizatorio y antigüedad, más lo que corresponde a la liquidación final. Hasta el momento sabemos que hay tres compañeros que han dejado la empresa y la empresa está dispuesta a abonarles esos rubros. Los demás han sido trasladados a las diferentes sucursales que tiene "Musimundo" en la provincia, una sobre calles Balcarce y Alvear, en Palpalá y Perico.

-¿Y en San Pedro?.

-No, San Pedro está fuera de nuestro ámbito de representación y no tenemos conocimiento. La idea es el traslado y que se le otorgue trabajo en la zona próxima donde ellos estaban prestando tarea. San Pedro es mucho más lejos, pero no se descarta esa posibilidad.