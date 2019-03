Adelantando temas del álbum "Feliz fracaso"

El músico santiagueño Jorge Luis Carabajal está en Jujuy para presentarse en varios escenarios. Esta noche, la cita, en Apacheta Arte Nativo y mañana en Jujuicito de la capital jujeña, y el domingo en Sirviñacu de Tilcara.

En estos momentos está presentando un adelanto del disco que pronto saldrá editado. "Es lo más reciente que he grabado, con todos temas míos, se llama "Feliz fracaso", porque trata de decir que estoy haciendo lo que tengo ganas de hacer sin importar si triunfo o no. También va por el lado de que la gente está muy obsesionada con las palabras y el peso, y tiene miedo de decirlas", comentó en conversación con nuestro diario.

"Hago lo que tengo ganas de hacer como artista, y soy feliz por eso. Si bien un artista sueña con ser escuchado, es más importante hacer lo que uno quiere, y no ceñirte buscando la fórmula del éxito, porque ahí es donde muere la creatividad del artista", explica.

Aún siendo parte de una gran familia de artistas muy famosos y populares como son los Carabajal, Jorge siempre mantuvo esta línea, y reconoce haber tenido un tiempo de extrema rebeldía, que hoy en su madurez, combina un poco con esto que suele pedir la gente que es que cante los temas tradicionales. Es el segundo hijo de Agustín Carabajal, fundador de Los Carabajal y eso sin dudas le marca un sendero.

"Yo los admiro a todos los de mi familia, y siempre agradezco el hecho de que me haya tocado nacer en una familia con grandes artistas, pero más allá de eso me parece el camino fácil, ir a un lugar a tocar y ganarme el aplauso tocando los temas de la familia", expresa. "Y en eso tuve muchas variantes, a veces me ha pasado, y en Jujuy una vez, que la dueña de un lugar donde toqué me reclamó que no haya temas de la familia, justo fue mi etapa más rebelde. Ahora con los años he visto que tengo que tocar un poco lo mío y un poco lo que la gente espera", confiesa.

Cuando dice "lo que tengo ganas de hacer", se refiere a tocar temas en sus letras que le pasan a él como persona. "Uno analiza el folclore santiagueño y las temáticas son más o menos siempre las mismas, y yo ahora he querido hacer un disco con las cosas que hablo con mis amigos. Por ejemplo hay un tema que habla de una vez que volviendo de Bolivia, la gendarmería nos paró un montón de veces, buscando droga supongo, y después cuando vos entrás al país, sabés que podés conseguir droga en cualquier lado", dice y el tema se llama "Hay". "Mi idea fue un poco salirme de los tópicos de las letras folclóricas y por eso hay otro que habla de "mi paso por esa experiencia de las drogas, y doy mi punto de vista".

También habla de lo que debe ser un artista del pueblo, lo que debe cantar, "y ahí redundo un poco en el mensaje de Atahualpa Yupanqui", asegura. "Yo entiendo que el artista tiene que estar con la gente, ser de la gente, y contar las cosas que le pasa a la gente. Hace unos años compuse una guaracha que titulé "Distraidores", porque normalmente las letras de este ritmo son pasatistas, y yo creo que debemos al menos en una canción decir algo de lo que le pasa a la gente en el día a día. Y esta guaracha se llama así porque dice que el que distrae a la gente es traidor", concluye el artista que desde hace varios años se dedica a la organización del Festival de la Chacarera en Santiago, a partir de la Fundación "Agustín Carabajal". Y para finalizar comenta que está trabajando en la reedición de la obra de teatro musical "La Telesita" que puso en escena hace algunos años.

El disco que se viene, "Feliz fracaso", sería el tercero de su camino solista. El primero fue "La Telesita", y el segundo "Despierto sueño".