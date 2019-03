Carteles y cánticos en contra en distintos lugares

El reclamo del Seom se exteriorizó en once sitios distribuidos en la provincia. Se hizo muy visible en el aeropuerto.

La visita del presidente de la Nación Mauricio Macri a la provincia también estuvo signada por los reclamos en las rutas. Hubo distintos puntos de concentración de municipales del Seom que expresaron su malestar por la situación del país.

El "Perro" Santillán junto a más de 100 personas de la zona del departamento de El Carmen se manifestaron en inmediaciones del aeropuerto jujeño.

De acuerdo a lo anunciado por el sindicato los afiliados de las ciudades de El Carmen, Monterrico, Pampa Blanca, Puesto Viejo y Perico se convocaron a la vera de la ruta 66, frente al aeropuerto "Doctor Horacio Guzmán", donde permanecieron varias horas esperando al presidente de los argentinos. Todo el tiempo fueron contenidos por un fuerte operativo policial apostado en el ingreso a la aeroestación, mientras el primer mandatario recorría las nuevas obras del aeropuerto "Horacio Guzmán".

El líder del Seom, Carlos "Perro" Santillán dijo que "es una jornada en contra de la visita de quien es, el máximo referente de la política de hambre, miseria y entrega de nuestra patria, nosotros no podemos dejar pasar todo esto, no es como dice el gobernador que aquí está todo bien, por eso estamos en las rutas de toda la provincia, los municipales movilizados, lamentablemente parece que otros sectores no viven lo mismo que nosotros, los bajos salarios, los tarifazos permanentes que son confiscatorios para el sueldo de un trabajador municipal".

Santillán también explicó que en la provincia fueron 11 lugares determinados donde los municipales levantaron las banderas de la disconformidad con este Gobierno. Con respecto a por qué los otros sindicatos no acompañaron en la protesta, dijo que "los otros sindicatos tendrán sus responsabilidades, creerán en el Gobierno, en Macri, las organizaciones sociales tampoco se expresaron, igual nosotros estamos manifestando lo que sentimos de ésta política de hambre y miseria". Finalmente dijo que "no pueden tener a Milagro Sala como escudo diciendo que todo está bien, que la paz ahora reina en Jujuy, cuando hay hambre".

También se movilizaron en localidades de la Quebrada

CARTELES CON RECLAMOS / EN TILCARA LA COLUMNA FUE ENCABEZADA POR MUNICIPALES AFILIADOS AL SEOM.

Según lo planificado ante la visita del presidente de la Nación, Mauricio Macri, a nuestra provincia, en horas de la mañana de ayer empleados municipales de Tilcara afiliados al Seom iniciaron una medida de protesta que, saliendo del municipio, se dirigió a la ruta 9. La protesta, que mantuvo el tránsito cortado por momentos, siendo la mayor parte del tiempo de media calzada, fue sumando a docentes y vecinos que se acercaban. Los carteles y pancartas, tanto como los cánticos, reclamaban centralmente contra la política económica del Gobierno Nacional y Provincial, sumando a ello reivindicaciones puntuales de los trabajadores municipales en general y, específicamente, de Tilcara. Actos similares se llevaron a cabo, en horas de la mañana, también en el acceso sur de la localidad de Maimará.