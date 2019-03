Procedimiento preventivo de crisis pidieron cuatro empresas

La empresa Aceros Zapla realizó la presentación de un procedimiento preventivo de crisis en el Ministerio de Trabajo de la Provincia, aduciendo serios problemas económicos para sostener la producción en la planta que tiene en la ciudad de Palpalá, y en la que se desempeñan casi trescientos trabajadores, dentro y fuera de convenio

Tras la presentación, la autoridad laboral convocó a una audiencia conciliatoria dentro de la cual se vienen realizando negociaciones entre el sindicato y la patronal. Si no se llega a un acuerdo, el Ministerio deberá evaluar si el pedido de la empresa tiene fundamentos (desde el 2016 la empresa no despide por razones económicas) y resolver si el mismo es procedente. Si es así, se abrirá otro período de negociación de diez días entre las dos partes. En este tiempo, la empresa no podrá despedir ni suspender personal y el gremio no podrá realizar medidas de fuerza. Si es que no se alcanza un acuerdo, ambas partes quedarán en libertad de acción, pudiendo la empresa despedir trabajadores y pagarles la mitad de la indemnizaciones.

Según destacaron autoridades laborales, lo primordial es evitar que se produzcan despidos, teniendo en cuenta el notable achicamiento en la planta de personal que tuvo la empresa desde su privatización en la década de los 90.

Tres empresas de transporte

También se informó desde el Ministerio de Trabajo de la Provincia que tres empresas que prestan servicio de transporte urbano en esta capital presentaron procedimiento preventivo de crisis.

Se trataría de las empresas Unión Bus, Santa Ana y Xibi Xibi, que tienen avanzadas las negociaciones con el gremio UTA para alcanzar acuerdos que no impliquen el despido de trabajadores.

Al igual que Aceros Zapla, el procedimiento se encuentra en la primera etapa y pese a ello, según trascendió de la cartera laboral, habría grandes avances para que las negociaciones lleguen a buen puerto.

Como se sabe, las empresas transportistas desde principios de año tienen graves problemas para pagar los sueldos a sus trabajadores, debido a que el Gobierno nacional eliminó los subsidios en ese servicio y de los cuales debieron hacerse cargo las provincias para mantener las prestaciones.