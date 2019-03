"Posdata Te Amo", tendrá secuela 12 años más tarde

Los amantes de las historias románticas están felices. Cecelia Ahern ha anunciado que ha escrito una secuela de su bestseller internacional "Posdata: Te Amo". La escritora irlandesa lo ha confirmado vía Twitter, compartiendo el título del libro y una fecha de lanzamiento para más adelante este año.

🚨 I have BIG NEWS! 🚨



I’ve written the sequel to PS I LOVE YOU - titled POSTSCRIPT.



POSTSCRIPT will be published September 19th in the UK & Ireland. I hope you’ll welcome back Holly... & Gerry...& that reading it will be as emotional for you as it was for me. 💙#Postscript pic.twitter.com/ldAqLfFpmv