Google Chrome agregó el buscador DuckDuckGo que permitiría moverse por la web sin "dejar rastros"

Se sumó esta opción que no rastrea las búsquedas de los usuarios, tiene un cifrado inteligente y, de ese modo, permite mayor privacidad. Cómo se activa y en qué se diferencia del modo incógnito.

Google sumó el motor de búsqueda privado DuckDuckGo en Chromium 73. Así es que aparecerá como una de las opciones de uso en el navegador junto a Yahoo! y Bing, que ya estaban disponibles.

De este modo, este buscador que ofrece varias características que protegen la privacidad del usuario desembarcó en 60 países: Argentina, Austria, Australia, Alemania, Bélgica, Brunei, Bolivia, Brasil, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, Eslovaquia, Estados Unidos, El Salvador, República Dominicana, Ecuador, Filipinas, Islas Feroe, Finlandia, Grecia, Guatemala, Honduras, Holanda, Hungría, Indonesia, Irlanda, India, Islandia, Italia, Jamaica, Kuwait, Líbano, Liechtenstein, Luxemburgo, Mónaco, Moldavia, Macedonia, México, Nicaragua, Noruega, Nueva Zelanda, Panamá, Perú, Polonia, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Rumania, Reino Unido, Serbia, Suecia, Sudáfrica, Suiza, Trinidad y Tobago,Uruguay y Venezuela.

La novedad fue muy bien recibida por DuckDuckGo. "Nos complace que Google haya reconocido la importancia de ofrecer a los consumidores una opción de búsqueda privada en Chrome", publicaron desde la cuenta oficial de la compañía en Twitter.

DuckDuckGo había acusado a Google, hace un tiempo, de tener prácticas anticompetitivas y abuso de posición dominante. Entre otras cosas, se quejaba de no aparecer en la lista de buscadores por defecto (algo que ahora cambió), y decía que Google remitía visitantes del dominio Duck.com al buscador de Google.

Qué características tienen DuckDuckGo y por qué cuida la privacidad de los usuarios

DuckDuckGo dice ofrecer búsquedas privadas, cifrado inteligente y bloqueo de rastreadores en la web. ¿De qué se trata todo esto?

Según sus creadores, fuerzan a los sitios a usar conexiones cifradas cuando están disponibles para proteger los datos de los usuarios. Además, sus bloqueadores de anuncios impiden que las empresas rastreen las búsquedas del usuario en la web.

También mantiene el historial de búsquedas privadas. Desde DuckDuckGo aseguran que no guardan información personal del usuario ni de sus búsquedas. Y, en este sentido, ofrecen búsquedas que no son previamente filtradas según el usuario, sus gustos, ubicación o lo que fuere.

La diferencia con "el modo incógnito"

El modo incógnito que está presente en Chrome y, con otros nombres similares, en diferentes buscadores, no guarda el historial de búsquedas en el dispositivo donde se realizan, así como tampoco las cookies o la información introducida en formularios; pero eso no quiere decir que el usuario no pueda ser rastreado por otros.

De hecho, cuando se abre la ventana de incógnito en Chrome, se aclara que es posible que la actividades del usuario puedan ser visibles por los sitios web que se visiten, la empresa o centro educativo desde donde se esté conectado y el proveedor de servicios de internet.

Cómo activarlo

En Chrome está instalado y por defecto el motor Google Search. Además, incluye otras opciones como Yahoo! y Bing de Microsoft. En estos días (si es que aún no llegó) se comenzará a ver DuckDuckGo entre estas opciones.

Para activar este buscador hay que abrir Google Chrome, ir hasta los tres botones que aparecen en el margen superior derecho, presionar en Configuración/Administrar Buscadores y allí se verá, en el listado, DuckDuckgo.

Si no aparece aún, seguramente se verá en los próximos días. Antes hay que asegurarse de tener actualizado Google Chrome. Usualmente esto se hace de manera automática, en segundo plano, cuando se abre y cierra el navegador.

Pero si esto no sucedió, se verá que aparece la opción "Actualizar Google Chrome" al presionar los tres puntitos del margen superior derecho de Chrome, que permiten acceder a la configuración.