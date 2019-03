Desde el viernes, el pan subiría al menos 20% en la capital jujeña

Los constantes cambios en los precios de los insumos, la suba de impuestos y la disminución de ventas afectan a las panaderías, por lo que a meses de la última suba del pan, el Centro de Industriales Panaderos de Jujuy analizarán este lunes un nuevo reajuste de valores y confeccionarán una nueva lista de precios sugeridos. Según expresó Pablo López, empresario del sector, la suba podría ser de al menos un 20% y empezaría a regir desde el próximo viernes. "Nos quedamos cortos con un 20%, todo subió muchos más", agregó. La reunión se llevará a cabo este lunes, desde las 21 en la confitería ubicada en Cerro Aguilar 612, por lo que se hizo extensiva la convocatoria a empresarios del rubro. Recordemos que el año pasado en Jujuy se registraron cuatro incrementos en el pan, el último fue del 20% y se concretó en septiembre, llevando hasta la fecha el precio del kilo de mignón a $ 70 y $ 40 en algunos casos. Según pudo conocer El Tribuno de Jujuy, los comerciantes del rubro vienen atravesando épocas difíciles, como fuertes bajas en ventas del pan y sus derivados y, pese a los esfuerzos del sector, para algunos, la situación es insostenible. En este sentido, López manifestó su preocupación por las subas en las tarifas. Aseguró que "se ha ido todo arriba, hemos tratado de aguantar lo suficiente para no afectar a la gente con las subas pero no se puede más porque los insumos están muy altos y los impuestos subieron bastante", dijo.

El kilo de mignón en un barrio cuesta $ 40 o $ 50 y en el centro $ 70, el bizcocho $ 60 el kilo en un barrio y $ 85 en el centro.

Asimismo, ahondó que otro factor que afecta al sector es el "comercio ilegal" por la misma razón de que algunas panaderías pagan impuestos y otras no, "eso lleva a que algunas personas no suban el pan, si yo tengo que pagar entre 120 o 150 mil pesos por mes en impuestos, hay panaderías que no pagan y se quedan con la plata en el bolsillo y por eso no les afecta la suba del pan", acotó.

A esta situación complicada hay que sumarle que últimamente se dieron cierres de numerosas casas comerciales en el centro de la ciudad, por lo que Pablo López comentó que desconocen si han cerrado panaderías y señaló que existen algunas que trabajan a puerta cerrada, "y no se sabe si continúan brindando servicio o no se muestran para no pagar impuestos, no sé cuál será el motivo", resaltó. En este contexto, se sabe que un factor que podría beneficiar al rubro es el reinicio de la actividad tras el período de las vacaciones, por lo que López sostuvo que la "parte escolar" beneficiará mucho, sin embargo, señaló que siguen afectando las subas de impuestos, "uno vende más pero lo mismo hay que pagar más", remarcó.

Diferencia de precios

El Tribuno de Jujuy realizó un relevamiento en panaderías de los barrios y la zona céntrica y pudo conocer que varían los precios. Asimismo, el kilo de mignón en una panificadora de un barrio cuesta $ 40 o $ 50 y en zona centro $ 70, el bizcocho entre $ 60 y $ 85 el kilo, el pan salvado alcanza los $ 45 y en zona centro $ 60 el kilo. El precio de las facturas ronda entre los $ 7 y $ 10 cada una, el paquete de pan viena entre $ 20 y $ 25, la prepizza a $ 18 y $ 25 y el pan rallado alcanzó $ 40 el kilo y $ 65.

Desde el inicio de año las ventas no fueron las esperadas por lo que las expectativas son repuntar durante el ciclo escolar.