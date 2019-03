Los directores técnicos de River e Independiente calentaron la previa del clásico que se jugará mañana.

El entrenador "riverplatense", Marcelo Gallardo, brindó una conferencia de prensa.

En cuanto al partido ante Independiente, de local por la 23º fecha de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF), consideró que el equipo de Avellaneda "busca el arco al igual que nosotros por la forma de juego y será golpe por golpe, veremos cómo se da, toman riesgos igual que nosotros por ahí en eso los equipos se parecen en las intenciones".

Mientras que del posible equipo titular el DT destacó: "Algunos cambios va a haber, necesitamos frescura porque venimos de un gran desgaste por tantos partidos y va a ser un partido dinámico, algunos los tengo en la cabeza y los voy a terminar de evaluar mañana (por hoy)".

Consultado por el tema de la falta de contundencia ofensiva, el técnico opinó: "Me preocuparía la falta de gol si no creáramos situaciones, yo les debo dar tranquilidad y confianza para que puedan anotar, pasa en los partidos que se abren y otros que no, lo bueno es no volverse loco".

Y, sobre la adaptación del defensor Fabricio Angileri contestó: "Se va a ir potenciando, no es fácil llegar y ponerse la camiseta, hay que darle tiempo al tiempo, esta semana va a tener posibilidad de trabajar, es un proceso, aun no pudo ni traerse la ropa desde Mendoza".

En cuanto al equipo titular que no fue confirmado por el entrenador, sería con: Franco Armani, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola y Camilo Mayada: Ignacio Fernández, Bruno Zuculini, Enzo Pérez y Cristian Ferreira o Juan Quintero; Rafael Borré y Pratto.

En otro orden de cosas, quedó descartado para la concentración del partido frente a Independiente, el zaguero paraguayo Robert Rojas quien se resintió del esguince de tobillo derecho que padeció hace un mes al poco tiempo de debutar.

Por otro lado, el plantel se entrenó ayer con tareas regenerativas para los titulares y actividades técnico-

tacticas para el resto del plantel que quedará concentrado hoy por la tarde en el "Monumental" para jugar ante el "rojo".

Mientras que trabajaron de manera diferenciada los dos jugadores lesionados que tiene el plantel: Milton Casco, quien se recupera de la fractura de clavícula, y Exequiel Palacios quien está en la etapa final para volver a jugar luego de la microfisura de peroné.

River que tiene 39 puntos y se encuentra en la cuarta ubicación consiguiendo una plaza de la Copa 2020 va a recibir a Independiente que tiene 32 puntos y busca lograr una ubicación entre los clasificados a la Copa Sudamericana.

En tanto, Ariel Holan, director técnico de Independiente, consideró ayer que si Marcelo Gallardo, DT de River Plate, se quejó de los fallos de los árbitros, el equipo de Avellaneda entonces está "al horno".

"La verdad es que si él se queja del arbitraje, ¿qué tenemos que decir nosotros? Estamos al horno", expresó Holan en conferencia de prensa, consultado por el malestar en River porque no le dieron tres penales en los últimos dos partidos.

El DT explicó: "Aunque uno se enoje mucho en el momento, el juez se puede equivocar porque es humano. Además nadie discute la honorabilidad de ellos. Me parece que la tecnología de la Fifa ya tiene que estar en la Superliga. Todos nos sentiríamos mucho más seguros si estuviese a disposición".

"Independiente tiene que ir con la guardia alta al Monumental. Todos queremos que sea un arbitraje más justo", concluyó sobre el tema el entrenador del "rojo". Holan advirtió: "Todavía no tengo el equipo confirmado. Manejamos distintas alineaciones y pueden ser una alternativa. Hoy es prematuro decir que vamos a jugar con un esquema".