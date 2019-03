Gimnasia y Esgrima sale rumbo a Santiago

Agustín Sufi tiene la chance de volver a ser de la partida en Gimnasia y Esgrima. El volante espera aportar su juego para volver con los tres puntos desde Santiago del Estero.

"Uno siempre quiere lo mejor para el equipo, te toque o no jugar de entrada, toque estar en la tribuna, uno siempre quiere lo mejor y debe apoyar al compañero que le toque así que si Dios quiere el domingo me tocará a mí, debo hacerlo de la mejor forma y le pido a Dios y la Virgen que se me abra el arco de una sola vez", expresó el juvenil surgido de la cantera "albiceleste" después de la práctica.

Gimnasia viene de una semana complicada por lo sucedido con dos hinchas que se llegaron hasta el predio de Papel NOA en Río Blanco, "la verdad que es un poco complicado por lo que pasó, lo que hablaba con algunos amigos no sé si normal del fútbol pero pasa aquí, en todos lados, pasa en la China, así que uno debe tomarlo con tranquilidad y el domingo hacer lo mejor para tratar de traer los tres puntos", opinó.

En lo que va la temporada, a Agustín Sufi le tocó ser titular, suplente y algunas veces ni siquiera ingresar, pero siente que no debe mostrar nada, "tengo que entrar y hacer lo que mejor sé hacer, y hacerlo de la mejor forma, así servir a mis compañeros que se vio en la práctica están muy metidos, también ahora será la oportunidad de Daniel, nosotros le brindamos todo el apoyo a él y seguramente lo hará de la mejor forma", sostuvo al tiempo que analizó las prácticas que tuvieron, "el trabajo de la semana salió como esperábamos, intentamos mucho juego, esperemos que podamos plasmarla el fin de semana, creo que es cuestión de rebeldía y animarse más que nada en el tiempo de partido".

Por necesidad, sobre Central Córdoba dijo: "Ellos van a salir a presionar, pero nosotros tenemos que pensar en nosotros y salir a hacer el juego que sabemos", finalizó Sufi.

Los que viajan

Gimnasia parte hoy con plantel confirmado, tanto los titulares como los que van a ocupar un lugar en el banco de los relevos listos para ingresar cuando el partido y entrenador lo requiera.

Carlos De Giorgi, Leonardo Ferreyra, Sebastián Sánchez, Gonzalo Nazario, Ignacio Sanabria; Rodrigo Morales, Alejandro Frezzotti, Daniel Juárez; Agustín Sufi; Nicolás Contín y Matías Córdoba, los titulares y completan la delegación Nicolás Stella, Diego López, Alexis Machuca, Fabián Muñoz, Federico Freire, Diego Martiñones, Facundo Callejo.