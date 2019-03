Buscan impulsar el recupero de alimentos no consumidos

Ayer se lanzó la Campaña de Consumo Responsable a cargo de Defensa de Consumidor. Mediante un convenio firmado entre el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción y el Banco de Alimentos se busca que la cartera inste a los productores a que no se desperdicie y donen, ya que la entidad recauda y distribuye alimentos entre 55 comedores de la provincia.

El convenio fue firmado por el director de Asuntos Jurídicos, quien tiene a su cargo la Dirección de Defensa al Consumidor, Ezequiel Lello; el ministro del área productiva Juan Carlos Abud Robles y la presidente del Banco de Alimentos, Cintia Vacaflores.

"Este convenio nos sirve para visibilizarnos y para que la población contribuya con quienes no tienen acceso al alimento a no tirar, no desperdiciar y sobre todo que las empresas se comprometan en este sentido", aclaró Vacaflores. Explicó que ya venían trabajando con este Ministerio recuperando alimentos no aptos para la venta, pero que sí lo son para el consumo, por motivos legales, de precio y demanda.

En tanto que Abud Robles ponderó el trabajo en conjunto y aseguró que "vamos a colaborar con proyectos productivos para poner en mejores condiciones los alimentos, que tengan una inspección y un control del Ministerio de Desarrollo Económicos, y estén en condiciones para ser distribuidos". Planteó también que prevén sumar a los productores, a gastronómicos y al Ministerio de Desarrollo Humano para trabajar en conjunto.

Entre los objetivos están: trabajar en la sensibilización de la importancia en la reducción de la pérdida de alimentos, instruir a los consumidores en el cambio de actitudes y hábitos y manejo seguro de alimentos.

La capacitación de Defensa del Consumidor, según detalló Lello, apunta a dos públicos: el consumidor para enseñarle a identificar cuándo los productos aún son aptos para el consumo humano y para evitar la compra excesiva. Por otro lado, la convocatoria con el Banco de Alimentos busca sumar a los sectores relacionados con la producción y la gastronomía, para que se sumen en el aporte a fin de que los alimentos que producen no sean desperdiciados y se redireccionen a quienes los necesitan.

Lello destacó que el lanzamiento se dio en el marco del reciente Día del Consumidor que fue el 14.

Vacaflores del Banco de Alimentos recordó que funcionan en Jujuy desde hace 9 años y forman parte de una red nacional de 17 bancos de alimentos; y es que las empresas que tienen excedentes se los direccionan para que luego los distribuyan entre 55 comedores y merenderos con los que están vinculados.

Pueden recuperar alimentos, por ejemplo, tomates que no se puedan vender por sobreoferta.