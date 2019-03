Pobreza y drogas golpean a las familias del lugar

En el asentamiento Xibi Xibi que pertenece al barrio Punta Diamante hay serios problemas que van desde pobreza y drogadicción a trata de personas y peleas callejeras aseguran los vecinos que, para brindar una ayuda, crearon un espacio que contiene a los que más padecen esas cuestiones.

Mujeres jóvenes solteras que tienen varios hijos, adultos mayores que no tienen para comer o preadolescentes de 12 años que son adictos a pesar de su temprana edad, se encuentran desamparados y necesitan de más apoyo para salir de esa situación.

Al respecto, una de las personas que vive en el barrio, que por temor a represalias quiso ocultar su identidad, comentó que "cuando llega el momento de la adicción de a poco se va destrozando todo lo que la persona tiene alrededor, venden sus pertenencias, sacan plata a su familia y luego salen a robar; y todo va empeorando. Le empiezan a ofrecer droga a su pareja y así todos se van haciendo adictos lamentablemente".

En ese sentido sostuvo que esa situación no sólo se ve en asentamientos sino también en todos los barrios, "hasta aquellos donde viven gente de plata. Lo peor es que los padres prefieren comprar drogas o alcohol en vez de comprarles un plato de comida a los chicos. Pedimos al Gobierno que tenga más consideración con los que viven en el barrio y que no vengan solamente en época de campaña política", agregó el vecino de Punta Diamante.

Por su parte, Víctor Caballero que vive hace 5 años en el asentamiento mencionó, en diálogo con El Tribuno de Jujuy, que en el barrio hay serios inconvenientes con "la pobreza, la drogadicción, el alcoholismo y hasta trata de personas. Por eso nosotros nos organizamos con otros vecinos para ayudar a los que menos tienen".

También indicó que se encuentran a la espera que se abra un comedor en el barrio que supuestamente iba a estar ubicado en la escuela "San Francisco" donde dan clases de apoyo y realizan talleres.

COPA DE LECHE / LA FAMILIA CABALLERO Y OTRAS PERSONAS DEL ASENTAMIENTO CREARON ESE ESPACIO.

Sobre eso, remarcó que "no se sabe si van a abrir este año, no hay mucha ayuda para que funcione. Sería muy bueno para los chicos que puedan contar con ese lugar para comer, pero lamentablemente no sabemos si va a funcionar".

No sólo son estas problemáticas las que prevalecen en el lugar, aseguraron que además hay muchas viviendas precarias que sufren de inundaciones cuando llueve. "El otro día hubo un incendio porque hay casas que tienen la instalación eléctrica mal hecha debido a que muchos levantaron su hogar como pudieron", añadió.

Piden más obras de desagüe para que estas familias no sufran cada vez que caen precipitaciones. A pesar de que en los últimos años hubo obras de pavimentación la situación sigue afectando a aquellos que poseen las casas más precarias.

Situaciones muy difíciles

Entre estas problemáticas, también agregaron que hay una gran cantidad de madres solteras que están a cargo de varios hijos muy pequeños.

"Hay una mamá muy joven que tiene cinco hijitos que siempre viene a pedirnos ayuda. Y como ese caso hay muchos otros que se ven en el asentamiento", dijo Caballero.

Siguió diciendo que "existen muchas familias numerosas, la mayoría tienen varios hijos y se encuentran en situación de pobreza. Hasta se observan casos de chicos que no pueden ir a la escuela por falta de útiles".

Piden más presencia del Estado para poder contener a estas familias que necesitan un apoyo profesional para poder salir adelante.