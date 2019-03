Salvó a una gatita de una muerte segura

El abandono de animales, perros y gatos es cada vez más preocupante entre quienes aman a las mascotas. Los animalitos aparecen frente de las casas o en basurales, en lugares públicos, a la deriva de que a lo mejor una persona de buen corazón los adopte y otras veces tienen el peor final.

Estos últimos días, la protagonista fue una hermosa gatita, de unos dos meses, que fue abandonada en un canal de ingreso al barrio Santa Rita, de Palma Sola.

Un joven, que ocasionalmente pasaba por el lugar, al verla tan indefensa, chiquita, maullando y toda mojada, no dudó en levantarla y llevarla hasta su hogar.

Allí le brindó las primeras atenciones, higienizándola, ya que estaba en un estado deplorable e infectada de pulgas y garrapatas.

Lo que afectaba a la pequeña era su preocupante estado de desnutrición.

El joven y su familia no dudaron en adoptarla, brindándole un hogar, cariño y la bautizaron con el nombre de "Lulita". Ya está en recuperación, tiene compañía de otros felinos de la familia.

En los próximos días será atendida, para los controles y posterior castración. Por lo que se puede observar entre el joven que la rescató y el animalito es que ella lo reconoce por haberle salvado la vida, brindándole su cariño en forma de agradecimiento, como así también con toda la familia que le brinda atención.

No se debe abandonar a los animales domésticos a la deriva y los deben adoptar con responsabilidad y no que dejarlos abandonados. Si bien en Palma Sola existe la campaña de castración por parte de una veterinaria en forma particular a un precio considerable, se recomienda consultar ante cualquier duda.

De esta manera se erradica un dolor muy triste y preocupante que afecta a las mascotas.

El mensaje es que no existan animalitos abandonados, como en el caso de "Lulita", ella tuvo suerte y con un final feliz. No al abandono de animales y sí a la adopción con responsabilidad.

