Ordenaron liberar a la mujer que mató de 185 puñaladas a su esposo

El juez de Garantías 4 de San Martín, Alberto Brizuela, ordenó el viernes la excarcelación extraordinaria de la mujer que junto a una de sus hijas mató de 185 cuchillazos a su esposo en José C. Paz. De todos modos, ambas continuarán detenidas hasta que la medida quede firme, informaron fuentes judiciales a la agencia Télam.

La resolución benefició a Paola Elvira Córdoba (38) y su hija, Paula Milagros Naiaretti (18), quienes estaban presas desde el sábado 9 de marzo, cuando se produjo el homicidio de Alberto Elvio Naiaretti (46), quien según relataron las dos detenidas, y también maestras y vecinos del barrio Santa Paula, sometía a su esposa e hijos desde hacía años.

En su resolución, el juez Brizuela dispuso que ambas mujeres sean excarceladas, pero previamente debe notificarse a la fiscal de Malvinas Argentinas, Silvia González Bazzani, lo cual se concretará el lunes porque el viernes no estuvo presente en la audiencia.

El defensor oficial de madre e hija, Javier Chirinos, explicó a Télam que si la fiscal está de acuerdo con la medida, recuperarán la libertad de inmediato, pero si apela a la Cámara, sus asistidas deberán esperar esa resolución.

En una audiencia previa, a seis días de haberse producido el crimen, la fiscal había señalado que la excarcelación extraordinaria sería una "medida prematura", y sostuvo que aún era necesario citar a algunos testigos.​

"El juez hizo lo que tenía que hacer. Fue un paso muy importante", sostuvo en cambio el abogado público luego de la resolución. También detalló que el magistrado impuso como condiciones que Córdoba y su hija permanezcan los primeros 30 días de libertad en la casa de una hermana de la mujer y que no se alejen a más de 100 kilómetros mientras sigue la investigación.

Respecto de los otros tres hijos de Paola, un varón de 6 años y dos nenas de 9 y 13, ordenó que no tengan contacto hasta que lo autorice la asesora de menores y le impidió cualquier acercamiento a la familia de Naiaretti.

El martes, Chirinos había solicitado al juez la libertad de sus asistidas a través de un planteo de "excarcelación extraordinaria" con la postura de que el crimen se enmarque como un homicidio en legítima defensa desde una perspectiva de género. "Consideramos que este hecho se realizó en una situación de violencia de género histórica, de muchos años, más de 20 años que sufría Paola, esta violencia era económíca, física, (con) tortura y prostitución. No sólo ella sino también sus hijos", explicó el defensor.

Además, señaló que no hay riesgo de fuga ni de entorpecimiento de la investigación porque tras el hecho Córdoba dio aviso de lo ocurrido al 911.​

Además aseguró que Naiaretti no sólo realizaba amenazas de muerte a Paola Córdoba y a sus hijos "sino también a los sobrinos". Y recordó que cuando fue indagada, tanto Córdoba como él decidieron "contar con lujo de detalles todo lo que aconteció no sólo esa noche sino lo que sucedió durante muchos años, toda su historia de tanta violencia y vejaciones".

La resolución fue celebrada con lágrimas por Paola y su hija mayor, por las dos hermanas de la madre y por la directora del colegio donde van sus hijos, que también estuvo presente en la sala. Sucede que el caso conmovió a todo el barrio de José C. Paz donde viven las dos detenidas, y desde un primer momento los vecinos se movilizaron para pedir su liberación. Todos denunciaron los actos de violencia y las amenazas repetidas del hombre hacia su mujer e hijos.

El defensor oficial también remarcó que en el caso de su asistida ningún organismo del Estado pudo darle una respuesta. "Paola hizo innumerables requerimientos, no sólo a la Justicia sino a otro tipo de organismos como la Dinaf (Dirección Integral de Niñez, Adolescencia y Familia de José C. Paz) y a lugares con abogados de asistencia gratuita, y nadie le dio respuesta", señaló.

Además contó que el jueves visitó a Córdoba en la Alcaidía Departamental de La Plata, donde fue trasladada, y allí la mujer le pidió que "por favor que cuiden a los chicos", en referencia a sus otros tres hijos,

El respaldo de todo un barrio

En el barrio Santa Paula de José C. Paz, cientos de personas que conocían a la familia se movilizaron para pedir la liberación de Paola Córdoba y su hija mayor. Todos entienden que el crimen que confesó la mujer fue para ponerle fin a su calvario. Y repitieron una y otra vez que su esposo la obligaba a prostituirse, la golpeaba y hasta abusaba de sus hijos.

El lunes posterior al homicidio hubo una marcha a la Comisaría 1ª, donde estuvieron detenidas hasta el martes Córdoba y su hija. A través del testimonio de vecinos y docentes, Clarín pudo conocer detalles de cuatro denuncias por agresiones contra Naiaretti que quedaron en la nada. Dos fueron radicadas en la Comisaría de la Mujer de Malvinas Argentinas, en agosto de 2016 y en junio de 2017. Las otras fueron en el Juzgado y en la Comisaría de la Mujer de José C. Paz, donde como indicó el abogado defensor, intervino la Dirección Integral de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF) del Municipio. Allí fueron docentes del Instituto José C. Paz, adonde estudian los chicos de la familia.

"La nena más chiquita, que es a la que aparentemente el sábado intentó violar el padre, nos contó que vivió una situación muy violenta del hombre con la hermana mayor (la que está detenida) y fuimos con autoridades de la escuela a hacer la denuncia. La DINAF tenía que seguir el caso, pero nada cambió", contó una maestra. En esa Dirección del Municipio de José C. Paz no respondieron en qué quedó esa denuncia.

"El año pasado los nenes se quedaron en la escuela y nadie los buscaba", aporta otro docente del colegio al que también van los otros dos hijos, un varón de 7 y una nena de 13. "A las 9 de la noche la directora decide llevarlos a la casa con un patrullero, y cuando llegan descubren que los padres estaban demorados en la comisaría. Hubo múltiples alertas pero nadie hizo nada. Terminó de la peor manera".

Las acusaciones a Naiaretti en el barrio son múltiples. Familiares de Paola y vecinos cuentan que obligaba a su esposa a prostituirse, que también sospechan de abusos a sus hijas y que era empleado en la fábrica Dana, en Ruta 8 al 8230, pero "lo despidieron por acosar a una compañera". En la firma no desmintieron que lo hayan echado, aunque no precisaron los motivos. “Creemos que abusaba de los chicos. Paola nos decía que no porque tenía miedo, pero siempre se peleaban y ella se iba con el nene. Nosotras teníamos miedo por las nenas”, dice Gloria, hermana de la detenida.