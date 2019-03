Terminalidad primaria para adultos en la Puna

Son quince los centros de terminalidad educativa distribuidos en importantes puntos de la Puna para personas mayores de quince años que deseen iniciar o finalizar sus estudios primarios. Por estos días se realiza el relevamiento de campo, con posterior inscripción e inicio al ciclo lectivo 2019 el lunes 18 del corriente.

La modalidad de jóvenes y adultos ya forma parte del sistema educativo con un diseño curricular enfocado en el desarrollo de capacidades relacionando los saberes y conocimientos que tiene el estudiante y los que va a construir con el docente. Esa relación es la que se va a encargar de fortalecer el lazo para un mejor aprendizaje. En Abra Pampa se dispone de dos centros de terminalidad educativa, al igual que en la ciudad de La Quiaca. En la zona rural se ubican en localidad de Tusaquillas, Agua de Castilla, Ciénega de Paicone, Loma Blanca, Cusi Cusi, Pumahuasi, La Redonda, Yavi, Santa Catalina y Coranzulí.

"Para estudiar nunca es tarde, no hay que tener vergüenza porque es lo mejor que nos puede pasar, el de seguir aprendiendo, seguir aprendiendo de nuevas experiencias", dijo Beatriz Vásquez, docente corresponsable regional de Terminalidad Educativa de la zona. Aclaró que se trabaja desde el empoderamiento del estudiante, es decir para que el alumno pueda insertarse en una vida social activa, para que pueda participar, para que no esté sumiso, callado. "Queremos que ese estudiante se haga escuchar con buenos fundamentos. Esas herramientas vamos a brindar". En base a experiencias del año pasado, se puede trabajar relacionando las ciencias y tecnologías, porque los estudiantes manifestaban que no sabían utilizar un cajero automático, que siempre debían depender de un familiar para extraer dinero, o pedir ayuda a alguien de la fila. En otros de los ejemplos, el año pasado en Abra Pampa se pudo trabajar la temática de género. "Los estudiantes se llevaron muchas herramientas. Una señora de 60 años me dijo que ahora sé que no me pueden gritar. Sé a dónde debo recurrir. Para nosotros fue algo significativo. Primero tenían miedo de hablar que era la violencia y si ellas la padecían y al último ellas mismas terminaron contando sus experiencias", comentó otra de las docentes.

La Terminalidad Educativa para adultos está compuesta por los niveles de Alfabetización, Formación Integral y Formación de Proyectos. Cursándose cada uno de los niveles por año. El año pasado egresaron alrededor de catorce alumnos y el acto de colación tuvo lugar en La Quiaca.

En La Quiaca

DOCENTES / A CARGO DE LA JORNADA DE AMBIENTACIÓN A ESTUDIANTES DE AGRARIAS.

Recientemente se llevó a cabo la jornada de ambientación a la vida universitaria en la sede que la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Jujuy tiene en La Quiaca.

En la ciudad fronteriza, coordinadores de carreras, docentes, personal no docente y estudiantes fueron los encargados de desarrollar la charla dirigida a ingresantes, como también a alumnos que ya se encuentran cursando la Licenciatura en Desarrollo Rural, Tecnicatura Universitaria en transformación de la Producción Agropecuaria y Tecnicatura Universitaria en Producción Lechera.

En la oportunidad abordaron temas vinculados con trámites, uso del SIU Guaraní, planes de carrera, servicios y prestaciones de la Biblioteca, qué es y cómo funciona Unjuprodis, Unju Virtual y el Centro de Estudiantes, Sistema de Becas Unju y becas nacionales, convocatorias y requisitos.

Según se informó, las jornadas de ambientación se llevan a cabo en las diferentes sedes de la Unju que funcionan en la provincia, “con el objetivo de facilitar la adaptación y brindar las herramientas necesarias para que los nuevos ingresantes logren desenvolverse de la mejor manera en las unidades académicas”.

Policías Interculturales

EN EL CÓNDOR / LOS POLICÍAS INTERCULTURALES TRABAJAN EN LA ZONA.

La localidad de El Cóndor, distante a 65 kilómetros de La Quiaca, cuenta con nuevos efectivos policiales interculturales, quienes prestan servicios en el destacamento local.

A través de una reunión con la comunidad aborigen del lugar, el personal pudo presentarse ante los vecinos. Una entrega de prensa oficial destacó que los policías pertenecen al paraje Chalguamayoc y El Cóndor, quienes luego de haberse recibido vuelven a su comunidad para brindar seguridad y prevención.

El plan de estudios es pionero en el país y América Latina por sus características innovadoras. El trayecto académico sienta sus bases desde la interculturalidad para un conocimiento integral de derechos y obligaciones. Se forman en herramientas técnicas y entrenamiento relacionado a la intervención policial en zonas de montaña y selva, y para el control del narcotráfico y narcomenudeo. Para ingresar los postulantes debieron contar con el aval de las asambleas de sus comunidades.