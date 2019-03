"El proceso inflacionario continuará en menor medida"

A inicios de este año el problema de la inflación reapareció con fuerza, según los últimos datos en febrero alcanzó el 3,9% en Jujuy superando con 1,5% el mismo período del 2018. A nivel país estuvo por encima del 3,8%. De esta manera, el prestigioso economista y docente universitario Juan Ljungberg, explicó cuáles son las alternativas para poder hacer frente a este fenómeno, analizó de qué manera incide el adelanto de las elecciones y se refirió al modelo monetario que actualmente se aplica en la Argentina, comparándolo con el de los años 90.

"El proceso inflacionario va a continuar, probablemente en menor medida, porque los ajustes de tarifas que se hicieron tras los primeros tres meses fueron los últimos, según había anunciado el Gobierno nacional", expresó.

Asimismo, para el economista el fenómeno inflacionario viene desde hace muchos años y se ha acrecentado en los últimos tiempos y lo consideró como un tema complejo que responde a varias causas, fundamentalmente a la monetaria, "que el Gobierno trata de combatir a través de la política monetaria del Banco Central. Tiene un componente que se denomina inercial, o sea lo que viene de arrastre y dada la cultura inflacionaria del país va generando inflación por la expectativa futura que se proyecta del pasado hacia el futuro y esto genera un movimiento que no responde a un incremento en los costos ni a un incremento en la demanda monetaria", dijo. A su vez, puso de relieve que le está resultando difícil al Gobierno combatir este "fenómeno económico" por lo que han tomado medidas adicionales desde el punto de vista monetario, con un "apretón monetario". En este punto sostuvo que hay un tema que no se está teniendo en cuenta "porque lo que hace el Banco Central es no aumentar la base monetaria y en eso está cumpliendo desde el principio del programa acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), desde octubre, y está incluso sobrecumpliendo esa meta, crece menos de lo esperado y dentro de esa base monetaria no se ha incluido en este caso las Lebacs, las letras del Banco Central, con la cual absorbe eso para que no se vaya el dólar", mencionó.

Asimismo, explicó que las letras de Lebacs vencen diariamente, por lo que están todos los días pendientes de ver si éstas quedan en pesos o se van en dólares, para que se queden en pesos, explicó que "hay que ofrecerles una tasa de interés alta que había bajado de enero hasta hace unos diez días y, de repente consideraron los bancos tenedores de esas letras que no eran suficientes y empezaron a no renovar e irse al dólar, ese fue el motivo por el que el Banco Central volvió a aumentar las tasas fuertemente casi 20 puntos, con lo cual se autogenera un problema a futuro, porque van a tener que emitir para pagar esas letras", y agregó que "se está controlando una parte de la base, que son los billetes en circulación y las cuentas a la vista que es más o menos un 55% total pero el otro 45% hoy en día son las Lebac, yo creo que ese es el error básico de este programa monetario", dijo.

Como medida de recuperación, el economista recordó que sería conveniente aplicar el "Plan Bonex" que fue un plan económico impuesto en diciembre de 1989 durante la presidencia de Carlos Saúl Menem y que significa "decir a los bancos que todas las Lebacs que tienen, que son más de 22 mil millones de dólares y vencen todos los días, no serán más así, sino que se les dé un bono a 10 años en dólares, para que no pierdan valor y me saco de encima ese vencimiento de tamaña masa de dinero que es un 40% del total de dinero en circulación. Esta sería la única forma de quitarle presión al día a día del dólar, si no se hace eso, este proceso es inevitable que siga, las tasas van a seguir creciendo o quizás bajen", indicó.

Por otro lado, se refirió al adelanto de las elecciones para el 9 de junio, señalando que "el tema electoral" siempre afecta, sobre todo en un país como Argentina que está frente a los vaivenes económicos, "cuando hay una incertidumbre adicional a la que tiene el sistema económico que es la provocada por el sistema político, se potencian los efectos. Adelantar las elecciones es llevar una señal de debilidad, no contribuiría a solucionar la economía, el problema es inmanejable", resaltó.

Alimentos y mantenimiento del hogar, los que más subieron

Capítulos con menor incremento a comparación del mes de enero: Viviendas y Servicios 0,1%, Gastos de Salud 2,1% y Transporte 4,1%.

CANASTA BÁSICA / EL CAPÍTULO ALIMENTOS Y BEBIDAS AUMENTÓ 5,0% SEGÚN LA DIPEC.

Impulsada por los aumentos de los alimentos y equipamiento y mantenimiento del hogar, entre otros rubros, la inflación de nuestra provincia en el mes de febrero fue de 3,9% mientras que a nivel nacional se ubicó en un 3,8%. En el segundo mes de este año: cinco de las nueve categorías que conforman la canasta del Índice del Precio al Consumidor (IPC) de nuestra provincia registraron alzas en sus precios y sólo cuatro disminuyeron, en relación al mes de enero.

De esta manera, la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia (Dipec) publicó en su página oficial que los rubros que sufrieron un incremento fueron: alimentos y bebidas con el 5,0%, indumentaria 4,8%, equipamiento y mantenimiento del hogar 3,7%, educación alcanzó el 0,6% mientras que bienes y servicios trepó el 3,9%.

A su vez los capítulos que no sufrieron una elevada suba fueron: viviendas y servicios básicos con un 0,1%, atención médica y gastos para la salud estuvo en un 2,1%, transporte y comunicaciones alcanzó el 4,1% mientras que esparcimiento se inclinó en un 0,8%.

En cuanto a nivel nacional, desde el Indec precisaron que los rubros que más subieron en febrero fueron: vivienda y servicios públicos con un 6,4%, alimentos y bebidas llegó al 5,7%, mientras que la carne presentó un incremento de entre el 11,4% y 15%, basado en los cortes. De esta manera, según el Indec, la inflación más elevada se registró en provincias del Noreste y Noroeste, donde superó el 4%.

Antecedida por el Noreste que registró 4,5% de inflación, el NOA se posicionó como la segunda región con el IPC más alto del país con 4,2 %, mientras que en enero había medido 3,2%.

Por su parte, la inflación nacional aumentó durante febrero el 3,8% impulsado por la suba en precios de los alimentos y las tarifas de los servicios.

Con este incremento, la inflación minorista del primer bimestre del año ascendió a 6,8% y alcanzó al 51,3% en la comparación de los últimos 12 meses.