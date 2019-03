"Este es mi mundo, mi historia y me hace bien"

Saber y Hacer, es un espacio en donde todos los jujeños que a diario dedican su tiempo, vocación y paciencia al oficio que han elegido como medio de vida pueden compartir su saber y mostrar sus obras.

"Conocí Uruguay, Brasil y toda la Argentina de la mano de mis artesanías. Son mi mundo, son lo que hago a diario, mi historia".

Será en esta columna en la que todos podremos conocer la dedicación y el amor con la que muchas personas elaboran productos únicos y con sello jujeño rescatando el saber que han heredado de su familia o simplemente lo han buscado entre conocidos, colegas, amigos y también de forma autodidacta.

Ocurre que cuando una pasión hace surgir un oficio no hay forma de pararlo y cuando los artesanos o creadores pierden la noción del tiempo en la realización de una pieza saben que no hay otra forma de vida.

En esta oportunidad pudimos conocer a Víctor Hoyos, artesano en metales y piedras, con quien pudimos dialogar sobre las posibilidades que se abrieron en su vida de la mano de un oficio que hoy no es muy común.

"Mi hermano mayor, José, me mostró este mundo. Por él estoy aquí", dice Víctor ante la propuesta de recordar aquella primera vez que decidió realizar una obra trabajando sobre el metal .

Recordó que en su pueblo, en La Quiaca, su hermano le enseñó las primeras técnicas para realizar piezas en metales, piedra y madera y que cuando descubrió que sus obras le permitían viajar y participar junto a otros artesanos de ferias y de un mundo que todos los días tenía un nuevo desafío dejó sus estudios, se vino a la capital jujeña y tomó la decisión de perfeccionarse y vivir de la artesanía. Hoy cuenta con un local en el Paseo de Artesanos, en calle Urquiza, en donde ofrece a propios y ajenos piezas que él denomina únicas y con personalidad. Asegura que a lo largo de los años fue incorporando el diseño y la singularidad de cada pieza por lo que garantiza que cada obra es única.

ACCESORIOS / EL OFICIO LE PERMITIÓ VIAJAR POR MUCHAS CIUDADES.

Sobre la particularidad de su obra indica que después de probar con diferentes metales decidió trabajar en alpaca en placa y en hilos, con técnicas de soldadura y calado. Indica que tras el corte de las piezas o el calado de las figuras le sigue la etapa de la soldadura que convierte a esa materia prima en aros, anillos, prendedores, majestuosos colgantes, coronas para vírgenes, cucharitas y una gran variedad de objetos.

Sobre el trabajo diario indicó que es muy difícil conseguir alguien que tenga interés por aprender el oficio y que por lo general es un trabajo que se hace en soledad, un poco en el local mientras se espera por los clientes y otra parte en el taller que tiene en su casa.

Además del uso de la alpaca como estructura, Víctor usa diferentes tipos de piedras que se complementan con el metal para dar forma a joyas y elementos de decoración.

CALADO / LOS DIJES CON DISEÑO ANDINO ENTRE LO QUE OFRECE EL ARTESANO.

Sobre la ventas de las artesanías, Víctor comenta que como artesano garantiza que cada pieza que ofrece es única y también conoce la demanda de los clientes por lo que cuenta con un stock de productos a precios accesibles y por otro lado recibe pedidos especiales. Según nos comenta sus mayores clientes son las personas que demandan accesorios para imágenes religiosas como vírgenes. "Muchos nos piden confeccionar coronas u otros accesorios, y como les gusta nuestro trabajo, año a año vuelven en búsqueda de una nueva creación", indicó.

En cuanto a los desafíos que aún tiene pendientes, Víctor aseguró que siempre está la inquietud de seguir perfeccionando técnicas como por ejemplo el cincelado de metales.

"Ser artesano es todo en mi vida, me levanto todos los días pensando en qué es lo que voy a hacer, pero no por el hecho de pensar que debo trabajar sino por el hecho de estar en lo que me hace sentir bien", concluyó.

