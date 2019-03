Colocaron espejos en dos esquinas céntricas

En dos esquinas céntricas de la capital la Municipalidad de San Salvador de Jujuy instaló espejos convexos con el fin de mejorar la visibilidad de los conductores en cruces de tránsito considerados conflictivos.

Se trata de las esquinas de Otero y Alvear; y Otero e Independencia. Forman parte de un plan que se inició para la capital tendiente a evitar la congestión de tránsito en zonas clave y dar visibilidad a los conductores. "Es un plan que vamos a hacer en todo el casco céntrico y en la ciudad donde no se pueda poner semáforo para no generar mayor congestión, pero que los automovilistas puedan ver de un lado y de otro para no generar choques", explicó el secretario de Servicios Públicos capitalino Guillermo Marenco.