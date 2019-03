El rubro "electrónicos", entre los menos vendidos

Un recorrido de El Tribuno de Jujuy por diferentes comercios de venta de electrodomésticos de la ciudad capital dejó ver que el rubro más afectado es el de "electrónicos" con excepción de los celulares que todavía se mantienen fuertes en ventas.

Los gerentes consultados sobre los artículos menos vendidos durante este último tiempo, coincidieron en que se trata de la línea tecnológica, rubro que comprende a computadoras tanto de escritorio como notebooks y tablets, entre otros.

En ese marco Roberto Paredes indicó que estos artículos son los que se ven más afectados debido a que "en primer lugar tuvieron un incremento grande en sus precios y en segundo, porque no son productos tan indispensables como una heladera y una cocina, que son artículos de primera necesidad".

Por su parte, el gerente José Luis Miranda agregó que entre los productos que la gente también dejó de comprar están los "aires acondicionados y los televisores led que el año pasado tuvieron gran impulso debido al Mundial". Y coincidió también en que los que todavía mantienen sus ventas son las "heladeras y los lavarropas, aunque de a poco se va sintiendo la caída".

Sin embargo, los encargados concordaron en que dentro del golpeado rubro "electrónicos" quedan exceptuados los celulares.

Excepto los celulares

"El rubro que se sigue moviendo, no baja nunca y encabeza el ranking es el de los celulares", expresó Elio Martínez indicando que generalmente ese rubro se ve impulsado por la demanda de los adolescentes en sus respectivas familias.

Es ante esa situación que las promociones que se lanzan a nivel nacional y a las que adhieren las grandes cadenas tienen como caballo de batalla los celulares, con descuentos que alcanzan hasta el 30%, por ser los productos más vendidos en todos los comercios.

Sobre las formas de pago más usadas por la gente, indicaron que debido a que han tenido que "volver con las cuotas sin interés por la baja del consumo", la más utilizada sigue siendo la tarjeta de crédito.

En promedio, se registra un "60 por ciento de venta con tarjeta de crédito y contado y un 40 por ciento a través de créditos personales".

Mantener el "Ahora 3, 6 y 9 sin interés, los jueves, viernes y sábados, es lo que sigue haciendo girar la rueda", graficó por su parte Paredes.

En consonancia con los relatos de los diferentes comercios capitalinos, los consumidores jujeños expresaron que actualmente renovar línea electrónica de los hogares no es una opción y mucho menos una prioridad.

Debido a las altas tasas de interés que imponen los bancos en las compras con tarjeta de crédito, muchos jujeños deciden por el momento abstenerse de comprar productos que no sean de primera necesidad y muchos otros también optan por posponer para el futuro la renovación de heladeras, cocinas y lavarropas a pesar de serles de mucha necesidad.

Las opiniones

MAXIMILIANO MENDOZA, PERIODISTA

Todos los productos en general han aumentado mucho sus precios, sobre todo los electrodomésticos a lo que se le suman los aumentos de los impuestos como luz y gas. El problema también son los intereses. Si fueran cuotas fijas uno podría comprar. Lo que más se usa actualmente es la compra por internet que se puede comprar hasta seis meses sin interés.

ANA MARÍA RODRÍGUEZ, EMPLEADA

Está todo carísimo, yo no compro electrodomésticos porque el sueldo no alcanza. Cada vez el sueldo alcanza menos a mí y a miles de personas. En el caso de los televisores de pantalla plana, hace años cuando yo lo compré estaba más o menos a $5.000 y ahora llegan hasta los $20.000. Los intereses de las tarjetas de crédito también están por las nubes.

BRUNO PALACIOS, INDEPENDIENTE

En general, todo subió un montón. Por ejemplo, si uno compra un celular de $ 20.000 en cuotas con tarjeta de crédito te termina costando $ 60.000. En cuotas todo te sale el triple, y como la mayoría de los productos son muy caros no se pueden comprar en una sola cuota, así que uno necesita hacerlo en cuotas. Los televisores antes estaban a $ 12.000 y ahora arriba de $ 20.000.

FÉLIX YAPURA, EMPLEADO PÚBLICO

La inflación nos restó mucho poder adquisitivo. El año pasado todavía había una relativa estabilidad económica, pero ahora no quiero ni acercarme a los negocios. Ahora no tengo interés en comprar, yo quisiera cambiar algunas cosas de mi casa como la heladera y la cocina pero vamos a tener que dejarlo para otra oportunidad, cuando se estabilice la cuestión económica.

LUCIANO CHAUQUE, EMPLEADO

Los electrodomésticos están por las nubes y los intereses de las cuotas se van por las nubes por eso ahora no es conveniente comprar. Estuve viendo en estos días heladeras que ahora están en $ 35.000 y hace poco estaban entre 18 y 20

mil, así que lo voy a dejar para más adelante porque a las ofertas de internet no puedo acceder porque no sé usarlo.