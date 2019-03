Juntos de nuevo en el teatro... Laurita Fernández y Nicolás Cabré

La pareja conformada por la bailarina mediática Laurita Fernández y el actor Nicolás Cabré, sen unió el año pasado y hoy por hoy vive su amor como nunca. Los actores se conocieron gracias a su trabajo en "Sugar", la obra de teatro más exitosa de la temporada, según indicó la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales.

Luego de esa increíble experiencia, van por más: según anunciaron en redes sociales, los artistas comenzaron a trabajar en un nuevo proyecto. Se trata de la adaptación teatral de la película "The Apartment" ("Departamento de soltero"), creada en 1960.

La bailarina comentó en el posteo que ya comenzaron los ensayos de la obra, que se estrenará en mayo de 2019 en el Teatro Lola Membrives. Según adelantó, el resto del elenco estará integrado por Martin Seefeld, Gonzalo Urtizberea, Paula Ituriza, Pablo Finamore, Pablo Fusco y Daniela Pantano.

Dirigida por Daniel Veronese ("Terapia amorosa", "Breve vida"), la ex conductora de Combate se mostró muy emocionada por este nuevo comienzo: "Una comedia romántica que me enamoró y me hizo reir desde que leí el guión. Estamos todos muy felices!!!! Y yo tremendamente agradecida de formar parte de este elencazo!", escribió.

La película original, protagonizada por Jack Lemmon, Shirley MacLainey Fred MacMurray, relata la historia de C.C. Baxter, un empleado de una compañía de seguros de Manhattan que le presta su apartamento al jefe para que tenga sus citas amorosas, con la esperanza de crecer en su puesto. Sin embargo, todo comienza a cambiar cuando se enamora de una de las amantes de su superior.