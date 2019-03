"Existe desigualdad en el vóley de Argentina"

-¿A los cuántos años comenzaste a jugar al vóley?

-Desde los 5 años. Empecé en la Española. A los 19 jugué dos temporadas consecutivas en River Plate. Luego pasé a Hungría en la anterior temporada y ahora aquí en Perú.

-También integraste diferentes seleccionados nacionales.

-Desde las 13 años comencé a ser convocada a las selecciones nacionales hasta llegar a mayores. En el 2014 fui a los Juegos Olímpicos de la Juventud en China, pero en beach vóley. Desde muy chica mi vida gira en torno al vóley, que me apasiona.

-¿Cómo se dio la posibilidad de jugar en Perú?

-Una amiga me contactó, porque conocía al entrenador del equipo Walter Lung. Hace un par de años me quiso traer y no se había dado. Entonces se comunicó conmigo, me había visto jugar con la Selección y me contrataron.

-El vóley peruano es potencia a nivel sudamericano.

-Es así. Tiene un muy buen vóley. También es cierto que cuenta con muchísimo apoyo económico de la televisión y de las empresas locales.

-¿Clasificar a las finales ante Universidad San Martín de Porres después de tantos años debe ser importante para vos, atendiendo a que recién te sumaste?

-Seguro. Hacía once años que no se clasificaba a una final. Además, fue más destacado porque veníamos de abajo, ya que entremos octavas a la fase definitoria del campeonato. Entonces, jugamos contra el primero de la zona y pudimos darle vuelta la serie. Significó mucho para nosotras y la gente está muy contenta con la campaña realizada.

-Quiere decir que ser campeonas o subcampeonas se potencia más...

-Lógico. El objetivo propuesto era entrar entre las ocho mejores y superamos por bastante el desafío que nos planteamos cuando arrancó el campeonato. Obviamente, vamos con todo en estas finales.

-¿Qué experiencia te dejó haber jugado en Budapest la temporada pasada?

-Fue medio difícil, la verdad. Era mucho tiempo sin volver, muy lejos. Creo que ayudó a madurar más y aprender del nivel de Europa. Y sirvió para ver qué debo mejorar.

-¿Cómo analizás el vóley de Jujuy?

-Creo que hay un par de clubes como Sociedad Española y Fundación Jujuy, que está jugando la Liga A2, crecieron en los últimos años. Pero se hace cuesta arriba al no tener competencia ni roce en el NOA. Doy fe que Española trabaja con todo para sacar adelante este deporte, con entrenadores idóneos. Se trata de uno de los mejores clubes del norte del país. Por ejemplo, el Carnaval del Vóley es un torneo importante que da espectáculo e incentiva a los más chicos, enriqueciendo a todos.

-Los resultados certifican que el vóley femenino fue creciendo a nivel nacional.

-Tal es así que Argentina clasificó por primera vez a unos Juegos Olímpicos, en Río de Janeiro. Luego ingresamos dos años consecutivos al Mundial, algo que no se había dado nunca. Se va mejorando, pero todavía hay mucho camino por recorrer. Por ejemplo, hay mucha desigualdad con los varones, siendo difícil tener un alto rendimiento con estas diferencias. Increíble que no tengamos una liga profesional que te pague bien, como a los varones, tanto en la A1 como la A2.

-¿En la liga profesional de Argentina, entonces, se exige mucho y se paga poco?

-Sí. Se entrena mucho, pero la remuneración es muy baja. No se puede dedicarse al vóley exclusivamente. Hay que estudiar o trabajar. Para ser profesional cien por ciento debés dedicarle tiempo y en el nuestro país no sucede.

-En la mayoría de las disciplinas se repite esta historia. La AFA acordó profesionalizar el fútbol femenino y puede ser quien marque el camino.

-Ojalá, pero todo es para el fútbol. Los canales de deportes en Argentina apuntan al fútbol todo el tiempo. Pero Argentina tiene muy buenos valores en diferentes disciplinas y no tienen en eco. El año pasado les ganamos a las chicas de Perú y las dejamos fuera del Mundial. Sin embargo, aquí la gente las reconoce en las calles y permanentemente el periodismo está cubriendo.

-¿Cuáles son tus objetivos futuros?

-Tratar de seguir mejorando y buscar un club para jugar el Torneo Metropolitano en Buenos Aires. Como asumió un DT en la Selección me tendré que volver a ganar mi puesto.

La posibilidad de “volver”

Camila Hiruela, la mejor jugadora de vóley que dio la provincia, reconoció que este la fascina y disfruta al máximo. “Por eso acepto ir a diferentes lugares. Además, venir a Perú era una gran posibilidad teniendo en cuenta que venía de recuperarme de una lesión que me tuvo parada cinco meses. El nivel de juego de este campeonato me permitió volver a ser la de antes, recuperando ritmo, y soy una agradecida”, sostuvo. Precisamente la lesión llevó a que no fuera convocada al Mundial de Japón 2018 con Las Panteras. “Lamentablemente quedo fuera del plantel porque no se daban los tiempos para rehabilitarme antes de la competencia. Fue duro. Padecí una rotura parcial de los ligamentos cruzados posteriores de la rodilla izquierda”, declaró. Coincidió que son lesiones que necesitan el tiempo indicado de tratamiento para recuperarse del todo, siendo un error tratar de regresar antes a la cancha. “Demanda mucho tiempo y trabajo. Se hace difícil porque a medida que pasan las semanas se va perdiendo masa muscular al no poder exigir la pierna afectada. Por suerte, ya estoy bien y jugando con total normalidad”. Al ser consultada si el factor psicológico la afectó, la punta receptora sorprendió con su respuesta, lejos de amargarse o lamentarse por lo que pasó. “Lo miré por el lado positivo. Hacía bastante tiempo que no estaba en mi casa en Jujuy y lo supe disfrutar. Estar con mi familia, hermanos, amigos fue positivo. Es que a veces la cabeza pide eso y el cuerpo es el que se termina lesionando (se ríe). Extrañaba jugar porque es parte de mi vida, pero no fue traumático ni nada por el estilo porque estuve con los seres que quiero y te reitero, lo aproveché”, indicó.

Con su padre José Hiruela, un histórico entrenador de vóley en la provincia, seguramente mantendrá charlas enriquecedoras, algo que asintió y agregó que “nos pasamos el día hablando de vóley. Y nos encanta. Ahora está conmigo en Perú porque me vino a ver en las finales. Me da su opinión y a mí me sirve muchísimo, porque me conoce como ningún otro entrenador. Además, sabe una enormidad de este deporte al que le dedicó su vida. Me explica cuestiones técnicas importantes para luego aplicar en un partido” cerró.