Agónica victoria

El "expreso" no tuvo un buen encuentro en el debut de Salvador Mónaco como entrenador en el equipo periqueño.

Atlético Talleres logró un ajustado triunfo ante Tiro y Gimnasia, en el encuentro disputado ayer, en el "Fortín de barrio Belgrano", donde el resultado final fue 3 a 2.

En los primeros 45 minutos el experimentado plantel periqueño debió esforzarse para frenar a los juveniles del "lobo" sampedreño, que pese a no tener chances en el Torneo Regional Amateur, no bajó los brazos y salió a hacerle frente a su rival. A los 17, aprovechando el primer error de Tiro, apareció Maximiliano López para abrir el marcador, pero ahí nomás Tiro y Gimnasia recuperó la pelota y tras una guapeada, el artillero Sergio Castillo, logró poner paridad en el marcador.

Sin dudas, el gol sorprendió a Talleres y lo llevó a incurrir en un juego brusco. A los 25’, el imparable Sergio Castillo, volvió a ganar en velocidad y puso a su equipo dos arriba. Con pierna fuerte, el plantel visitante buscó quitarle la pelota, pero el árbitro Carlos Tolaba comenzó a poner paños fríos mostrando en reiteradas oportunidades el acrílico amarillo y a los 28’, expulsó a Matías Miguel a instancia del asistente que vio la falta cometida. Cuando terminaba la etapa inicial, otra desinteligencia de Tiro y Gimnasia le dio la oportunidad, esta vez a Darío Zampini, para poner el marcador 2 a 2 y con ese resultado parcial se fueron al descanso.

En la etapa complementaria, Tiro salió dispuesto a no ceder espacios y siguió atacando, llevando a su rival a jugar al borde de los nervios y sólo podía frenarlo incurriendo en jugadas bruscas, por lo que el juez, no dudó en expulsar a Luciano Pomba, tras una falta cometida a Matías Esteve cuando no tenía la pelota y ahí nomás le mostró la roja directa.

Con nueve hombres, a Talleres no le quedó otra que apostar a pelotazos y a los 36, cuando Maximiliano López aprovechó otro error garrafal del local para lograr el gol que finalmente le dio la victoria. Lo ganó por experiencia.