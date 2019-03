Recomiendan cuidarse en el consumo excesivo de sal

A pesar de ser necesaria para el correcto funcionamiento del organismo, la sal consumida en exceso es una de las principales causas de la hipertensión arterial. Está asociada a patologías de alto riesgo de muerte, enfermedades renales, cardiopatías, afectando más frecuentemente a una población adulta joven en plena productividad.

Estudios epidemiológicos han demostrado la relación directa entre el consumo de sal y el riesgo de accidente cerebrovascular.

Es por ello que en Jujuy está vigente la ordenanza municipal Nº 7119/17 que prohíbe la colocación de saleros o sobres con sal en las mesas de los distintos servicios gastronómicos, en toda la capital.

Aunque no todas las personas responden de igual manera a la disminución en el consumo de sal durante su alimentación diaria, la nutricionista Paula Vidal explicó que es esencial evitar ingerir sal desde una temprana edad: "Es importante educar desde niños; no porque nosotros le demos un puré de zapallo y no le sintamos el gusto debamos agregarle sal, en realidad no es necesario. Hay que aprender a comer comidas sin el agregado de la sal. Cuando nacemos no tenemos el gusto de la sal incorporado a nuestro organismo, eso se va aprendiendo a medida que crecemos y nuestros padres nos van agregando sal a las comidas", dijo.

De esta manera agregó que existen diferentes alternativas para darle el gusto a las comidas, por ejemplo aplicando el jugo del limón, ya sea a la hora de consumir carne, pollo, bife, pescado, milanesas, entre otros. "También hay especias como la pimienta, el comino, el perejil, tomillo, la menta, el ajo que le dan un sabor a las comidas y no es necesario el agregado de sal", remarcó.

A su vez, puso de relieve que existen alimentos con sabor propio que no necesitan la presencia de sal, ya sea la remolacha, la zanahoria, el zapallo y el calabacín. "Por ejemplo se podría preparar un bife de pollo con el agregado de limón y acompañarlo de remolacha y zanahoria rallada", sostuvo.

Por otro lado, explicó que los elementos envasados contienen mucho sodio que son necesarios para su conservación, como el atún y la caballa, entre otros. "Además existen sales reducidas en sodio, sin sodio y líquidas. Lo principal sería no consumirlas porque tienen componentes como el potasio, que en el caso de una persona con una patología renal o hepática, no debería consumirla", finalizó.

Hacer uso responsable

Con el fin de promover el uso responsable de la sal y la creación de hábitos saludables, en la capital jujeña se aprobó recientemente la ordenanza municipal 7119/17 que prohíbe la colocación de saleros o sobres con sal en las mesas de los distintos servicios gastronómicos. La disposición está adherida también a la Ley nacional Nº 26.905 de "Uso discriminado y responsable de sal". Asimismo, el instrumento legal establece la prohibición de la oferta de sal en saleros, en sobres o cualquier otro utensilio que permita el uso discrecional por parte del consumidor, excepto que expresamente el comensal lo requiera.

La medida compete a restaurantes, confiterías, bares y todos aquellos locales donde se expenden o consuman alimentos. Además, los establecimientos mencionados deben incorporar en la carta de menú la leyenda: "El consumo excesivo de sal es perjudicial para la salud" y tener a disposición de los consumidores "sal dietética con bajo contenido

Cómo desintoxicar el cuerpo

A nivel metabólico, el hígado cumple funciones esenciales en el organismo. Recomiendan llevar sanos hábitos alimenticios.

Durante las celebraciones carnestolendas, la mayoría de las personas suelen consumir en exceso comidas poco saludables y excederse en la ingesta de alcohol, sin tener en cuenta el daño que pueden ocasionar al organismo, sobre todo al hígado.

Para saber cómo hay que liberar todas esas toxinas que la persona introdujo en su cuerpo durante días consecutivos, la nutricionista Paula Vidal aconsejó que para limpiar y sanar el hígado es necesario llevar una dieta baja en grasa o hepátoprotectora que, en algunos casos, varían según la sintomatología de la persona.

“Normalmente cuando uno consume alcohol llega a tener dolor abdominal, en el estómago, diarrea o síntomas intestinales y dependiendo la sintomatología se realiza la dieta que vendría a ser para el hígado, basado en alimentos de fácil digestión, como consumo de agua, frutas y verduras preferentemente cocidas que son ricas en vitaminas, minerales y antioxidantes”, indicó.

En el caso de síntomas intestinales como la diarrea, aconsejó “consumir arroz que es un alimento astringente y es beneficioso. Además, elegir el mignón blanco, evitar todo lo que sean productos de panaderías ricos en azúcar y grasas porque empeoraría el estado”, destacó.

En el caso de las carnes, mencionó que en este período es propicio elegir carnes blancas como el pescado o pollo, preferentemente cocinados a la plancha o en el horno. “El pollo debe ser cocinado sin piel, dado que esta es muy rica en grasas”, dijo.

A la hora de elegir lácteos, la nutricionista indicó que se debe seleccionar aquellos que sean descremados o bajos en grasas. “En esta etapa también hay que evitar sobre todo las bebidas alcohólicas, frituras, comida chatarra, alimentos ricos en grasas como manteca, mayonesa, embutidos, leche, queso o yogures enteros, porque el propósito es proteger el hígado”, aclaró.

Por último, destacó que en caso de que la persona sienta otra sintomatología deberá consultar en primera instancia con la nutricionista.