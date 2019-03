Rawvana, la youtuber vegana que fue captada comiendo pescado

Lo que parecía un inocente video se convirtió en una crisis de credibilidad para la youtuber vegana Yovana Mendoza, conocida como Rawvana, pues fue captada comiendo pescadoen un restaurante, después de 6 años de defender en su canal las dietas basadas en plantas.

La grabación fue publicada por la blogger Paula Galindo, conocida en YouTube como PauTips, quien delató a su colega durante un viaje a Bali. Aunque quiso eliminar la prueba, ya era muy tarde, y el video se volvió viral.

Las críticas contra Rawvana no tardaron, y este sábado publicó un video en el que explicaba por qué incorporó carne a su dieta, contrario al discurso que había defendido y por el que ha ganado dinero y fama.

El video de #pautips donde sale #rawvana con pescado en su plato Pautips subio el video a su canal de vlogs, luego lo quitó y cuando lo volvió a subir mágicamente esa parte ya no estaba so... 👀 what's good? @Paugalindo @Rawvana pic.twitter.com/VM4AJ7b3W3 — killerkuin🔮 (@JessMattex) 13 de marzo de 2019

Explicó que su primer acercamiento fue con una dieta crudivegana, alta en carbohidrato y baja en grasa, que le trajo muchos beneficios. Pero a finales de 2015 perdió su período menstrual.

"Fui a hacerme estudios y evidentemente mis hormonas estaban todas desbalanceadas,no solamente eso, también otros niveles de vitaminas y minerales estaban bajos. Yo no quería pensar que era la dieta, y fue cuando empecé a cambiar mi dieta, a comer alimentos cocinados, y regresó mi regla en 2016″, relató.

Pero el problema volvió para 2017, y descubrió que estaba anémica. "Mis niveles de hierro y mi tiroides estaban bajos. Los doctores me decían que mi cuerpo no estaba absorbiendo los nutrientes, y que debía comer huevo y proteína animal, pero decidí dejar de ver a esos doctores y buscar a un médico que aceptara mi dieta basada en plantas".

Sus suscriptores la atacaron, y en el video donde explicó su situación varias personas escribieron:

"¿Entonces el estilo de vida que llevabas te hacia mal? ¡¿Y aun así lo recomendabas?!"; "Por eso hay que seguir las recomendaciones de PROFESIONALES NO DE INFLUENCERS"; "Pienso que el problema no fue comer pescado… A mí me fascina la comida de origen animal. Creo que fue el engaño y la imagen del veganismo":

Otros fueron más radicales: "Hay que dejar de seguirla para que aprenda la lección, ella cobra y cobra por los videos, incluso por este de 'disculpa'"; "Eres un fraude, dabas consejos de salud y comer sano, cuando en realidad todo lo que promocionabas te estaba haciendo mal… pusiste en riesgo la salud de muchas personas".