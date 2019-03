La UCR enfrenta la realidad. El PJ el abismo

Aunque parezca mentira, no lo es: Jujuy tuvo la peor visita del presidente Mauricio Macri en la semana. Hubo discursos de rigor con lejanas esperanzas puestas en el litio y anuncios de futuras bienaventuranzas. El ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, deslizó un extraño balance del sistema educativo en el que aseguró la matemática y la lengua tal como se las enseña, derribarán todos los males que acechan a las nuevas generaciones. Las fotos que mostraron un presidente blindado -casi escondido- obligan a evocar aquellos días en los que los candidatos MM y GM flotaban felices sobre las espaldas de miles y miles de jujeños que los levantaban como símbolo de cambio y desarrollo. Entonces, Macri traccionaba con fuerza. Hoy, la visita presidencial no lo ayudó al Gobernador. Al revés, fue el GM quien le brindó la posibilidad de mostrarse al lado de un gobernador que todavía le puede ofrecer a Cambiemos el tributo de una provincia amiga. Así como llegó, aislado de la gente -aún de los propios- el presidente con su comitiva se volvió a Buenos Aires.

UCR o el miedo

La campaña electoral rueda por Jujuy intensamente. La Unión Cívica Radical tuvo su convención el sábado. Sin sorpresas y sin estridencias, ratificó la regencia de GM, cuyas directivas fueron simples y contundentes: fortalecer el frente con los socios del 2015 y montar la campaña sobre la base del rechazo a la vuelta al desorden, el miedo y la conflictividad social. Sin embargo, ambas líneas de acción muestran sus bemoles. La mitad de los radicales cree que la orden de fortalecer el frente, no se agota en rodear a la UCR de algunos sectores importantes más una infinidad de sellos de goma provinciales y municipales. Y creen que es confirmar que la fórmula que llegará al 9 de junio es Gerardo Morales/Carlos Haquim. La otra mitad afirma que como lo dijo explícitamente, dejó abierta la posibilidad a un debate inmediato. Se siente allí la presencia del sector interno de PYD -"puros y duros"- que aspiran a "radicalizar" el Gobierno. Siempre, aunque se la desmienta, aparece en estos enjuagues la figura del senador Mario Fiad. De darse este supuesto, alimentaría las versiones "intraucerre" que afirman que una vez consagrada la reelección, el GM podría dedicarse a atender propuestas nacionales para octubre, entre ellas, hasta la mismísima oferta de acompañar a Mauricio Macri en una fórmula presidencial. En tal caso, la gobernación jujeña quedaría a resguardo en manos de un gerardista de paladar negro. Los mismos PYD creen poder avanzar hasta sobre la figura del intendente Raúl Jorge, sin comprender que "Chuli" es a GM lo que María Eugenia Vidal es a Macri. En tanto, varios peronistas devenidos en exégetas de GM, sostienen la esperanza de que otro justicialista alcance la jefatura legislativa, y dicen en voz semibaja que Alejandro Snopek podría ser el elegido. De darse ese supuesto, sólo ratificaría las versiones del buen y permanente diálogo que mantiene el GM con Sergio Massa en Buenos Aires y con Carlos Daniel Snopek en Jujuy.

La otra pata de la campaña, es el miedo. Mantener entre los jujeños el temor al regreso del populismo cuya máxima expresión fueron un gobierno provincial ninguneado por la Nación y asfixiado por Milagro Amalia Ángela Sala de Noro, los tupaqueros, sus cooperativas y su estilo de gestionar y hacer política. De la misma forma en que Macri eligió a Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner como rival, GM elige la memoria de la década K en Jujuy para mostrarse como la orilla opuesta. Claro, igual que a MM, GM choca con datos de la realidad que más allá de la posibilidad electoral ya erosionan fuertemente su figura, su gestión y el apoyo popular de aquellos que fueron encandilados por el cambio cuatro años atrás.

"La palabra"

Los socios de GM están disciplinados. Los más pequeños, esperando que el jefe no se olvide de ellos a pesar de la embestida de los "PYD". Y Primero Jujuy, el peronismo alternativo del vicegobernador, se mantiene en un prudente silencio. Es cierto que su fuerza original no es la del 2015. El fallido intento de alzarse con el Partido Justicialista y la muchas veces fría participación en las decisiones de gobierno conspiraron contra su crecimiento. Haquim consultado sobre las versiones fue claro y preciso: "No puedo dudar de la palabra de mi compañero de fórmula" indicó recordando que el GM en el 2018 dijo que repetirían la fórmula este año. Esa decisión estaba tomada, pero ahora, "se volverá a tomar oportunamente". Sin más comentarios, el peronista puso la pelota en la cancha de Gerardo. Sin embargo, aunque se repita esa fórmula, ya nada será igual a lo que fue en aquellos meses de campaña en el 2015.

PJ: unidad o el abismo

El peronismo tiene lo suyo. El presidente Rubén Rivarola hace malabares para mantener la institucionalidad del PJ y evitar las "aventuras exteriores" de los de siempre. Días pasados, el PJ conformó una mesa de acción política (todavía incompleta) que integran Vicente Condorí, Julio Moisés, Esperanza Tejerina, Lito Torres, Pablo Lavilla y Pedro Belizán, y una mesa de enlace con Lorena Navarro, Diego Solís, Benjamín Rivero, Dante Velázquez y Héctor Zeitune. Ambos organismos, -de actividad muy ralentizada- chocan además con el aparente desinterés de sectores internos que para mostrar fortaleza apelan al conocido recurso de dinamitar la unidad. El sector del intendente carmense Adrián Mendieta -con Juan Esquivel y Leila Chaer entre otros referentes ultra K- volvió a Buenos Aires esta vez para obtener con Máximo Kirchner una foto y el consejo de seguir trabajando para sacar a Cambiemos del Gobierno. En Jujuy, la instantánea tuvo el mismo efecto que la foto de GM con Macri. Sobre todo ahora que se especula fuertemente con el retiro de CEFK del ruedo electoral (cuya antesala sería el viaje a Cuba y la prolongación de la estadía en la isla de su hija Florencia debido a su extraña enfermedad de la que ya se culpó a la Justicia). Si el operativo clamor por su candidatura se transforma en justificación para el renunciamiento (que ya iniciaron Wado de Pedro y Cuervo Larroque), la imagen electoral de Unidad Ciudadana se difuminaría. Sería un problema para los militantes K pero mucho más para el macrismo, que se quedaría sin rival, tirando trompadas al aire. Es un tema para analizar más adelante. Pero el peronismo ya sabe que o se une y busca la mejor manera de enfrentar al oficialismo, o simplemente le hace el juego a Cambia Jujuy, y asume el riesgo de desaparecer.

Entre otras, esas es una de las apuestas de la Izquierda, concebida y alimentada por la crisis de un PJ que abjuró de sus orígenes en el 2015. También de nuevos partidos que aparecen con vocación de herederos, o de desilusionados, como el de la diputada Débora Juárez, dispuesta a crear un nuevo espacio político "neooficialista", o Confiar Jujuy de los abogados René y Facundo Casas con un "neoperonismo" modelo 2018.

El resto de la situación provincial, en este último lunes del verano 2019, no difiere de los anteriores. Los más soñados proyectos en una tensa demora. Una inflación del 3,9% lógica frente al 3,8% de la Nación. Los gremios estatales siguen rechazando la imposición de los aumentos salariales que ni alcanzan a la inflación ni sirven para convencer que en Jujuy hay paritarias. Un inminente de GM este miércoles para abrir un año legislativo que será tan anodino como el anterior. Sólo espera la ciudadanía que no trate de replicar a nivel Jujuy, la Disneylandia que Macri dibujó el 1 de marzo, espejismo cuya autoría comparten oficialismo y oposición. Para tomarle el pulso a esa realidad, basta preguntarse cuántos políticos de cualquier sector se animarían hoy a "timbrearle" las casas a los jujeños.

Leyenda:

GERARDO MORALES. Respaldo de la Convención