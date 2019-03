Lizárraga: "Asumo la culpa y pido disculpas"

Anoche el plantel de Zapla que recientemente descendió del Federal A percibió el salario de febrero y en los próximos días cobrará marzo. Algo utópico en el "merengue" luego de años duros en lo económico y de a poco se equilibra en lo administrativo, pero perdió la categoría y eso pegó fuerte porque Jujuy se quedó sin una plaza a nivel nacional. Es que el fútbol no es una ciencia exacta por más eximio sea quien lo maneje donde 2 + 2 no es 4. Y El Tribuno de Jujuy lo había anunciado en su publicación del 5 de noviembre de 2018 en su edición papel y digital ("Zapla debe pensar en sostener la categoría").

Marcelo Lizárraga, presidente de Zapla, contó que "es muy duro el golpe, pensé que jamás iba a llegar y era un riesgo por la situación del club, teníamos que ajustar gastos y eso no se podía evitar. Lo primeros 9 meses del mandato no podía dormir porque siempre alguien llamaba y me decía que 'no cobre, me falta plata tengo que mandarle a mis hijos, no tengo que comer' y eso tuve que afrontarlo y sufrirlo. No se podía volver a armar un plantel grande con nombres y endeudarnos otra vez si ya nadie nos creía, no se podía prometer sin cumplir y debíamos ajustar detalles, pero el hincha no va

entenderlo, lo comprendo y le pido disculpas el dolor que le causé. Mi dolor es igual o más grande porque fui parte de esto y entiendo los insultos y la bronca aunque no los comparto, pero no había otra forma de acomodar los números. Todos los años se aumentaba la deuda, era un globo inflado y me tocó que reviente en mis manos", señaló.

El titular aclaró que "la posibilidad de descenso estuvo siempre, de hecho en comisiones anteriores se armaban equipos competitivos que llegaban a la mitad y se desmembraban de jugadores y en este caso pasó igual, pero nunca pensamos que nos podía tocar así. Creíamos que el plantel que armamos era para mantener la categoría o mitad de tabla y es posible que cometí errores en el armado del plantel y de los cuerpos técnicos, pero lo hice dentro de las posibilidades que teníamos y los resultados muchas veces no nos acompañaron y lo de los árbitros, a eso no lo pudimos manejar", agregando que "estoy muy golpeado como persona y fuera del fútbol profesional, el club está en crecimiento. Se acomodaron las deudas que eran muchas y pesadas por eso ahora vamos a mostrar las obras que venimos gestionando. Y si el socio me lo permite seguiré hasta fin de año para cumplimentar las cosas que quedaron pendientes. Es prematuro pensar en una reelección porque primero quiero cumplir mi mandato y las promesa de dejar un club prácticamente saneado con obras realizadas. Apostamos a mantener la categoría, supeditado a la promesa. Y si el socio quiere que hoy me vaya me retiro, pero en la calle me hacen saber que estamos en buen camino más allá de lo futbolístico que son dos cosas distintas. El día de mañana la gente se dará cuenta que 'Lizárraga tenía razón' porque estoy seguro que Zapla volverá a Federal A y esto es un proyecto a largo plazo, es armarse y crecer firme con cimientos. Acepto que las críticas caigan sobre y quedará que yo lo hice descender". Al final reconoció que "lógicamente asumo la culpa y pido disculpas al hincha, tomé decisiones drásticas de acomodar el club, de ordenarlo y dejar algo distinto a lo que venía siendo lleno de deudas. Soy culpable de tomar la decisiones que arriesgaron el descenso", selló.

Crónica de un descenso anunciado

En unas pocas líneas se podría definir que el ingrato momento futbolístico que vive Altos Hornos Zapla, el domingo tras el 1 a 1 con Juventud en Salta descendió al Regional Amateur 2020, porque en definitiva las especulaciones y la poca apuesta en el armado de un plantel y conformación de los 2 cuerpos técnicos, humildes y limitados, promulgaron que lo "barato, le costó caro".

Obras para el club

El gobernador de la Provincia, Gerardo Morales, recorrió el predio del club Altos Hornos Zapla, donde el Gobierno de la Provincia ejecutará diversos trabajos de mejora que benefician a la comodidad palpaleña.

El mandatario estuvo acompañado por dirigentes de la institución social y deportiva quienes abordaron las mejoras lumínicas y de infraestructura. "Hay un gran compromiso del club y una excelente sinergia de trabajo", destacó.

Cabe recordar, que el 1 de marzo Morales hizo entrega de la copia del dispositivo que renueva hasta el 2028 el comodato de las instalaciones del Club Altos Hornos Zapla, oportunidad en la que sostuvo que en la Institución "se conjugan diversas actividades para hacer un espacio de atracción para niños y jóvenes".

En ese contexto, resaltó el gran trabajo responsable que lleva adelante el club y la importancia del mismo en los ámbitos social y cultural de la localidad. Dijo además, que este tipo de instituciones "brindan una contención muy importante", tanto a la familia como a los chicos que concurren a la misma.

Anticipó que próximamente se va a beneficiar a la institución con el subsidio Clubes Argentinos, el cual tiene como finalidad el fortalecimiento de las entidades deportivas, tanto social, cultural, como económico, a aquellos clubes que cuenten con la documentación correspondiente en regla.

Apuntó que se va a mejorar el contrato con Turismo y la marca Jujuy Energía Viva, como así también refacciones y mejoras en la iluminación e infraestructura en la cancha de básquet.

Señaló que se va a reflotar las obras del acceso en el sector de la hinchada visitante y boletería. "Es un gran esfuerzo el que realiza la comisión directiva con una gran movilización de chicos que vienen", indicó.

"Estamos priorizando los trabajos en todos los clubes de la provincia para fortalecerlos institucionalmente", recalcó y agregó que "vamos a ir avanzando a medida que se presenten los proyectos y determinemos las prioridades de los mismos".

El anfitrión fue el presidente del club, Marcelo Lizárraga. Y acompañaron al mandatario, el titular del Ivuj, Walter Morales; el director de Arquitectura José Ignacio Suárez; los secretarios de Energía y de Deporte y Recreación, Mario Pizarro y Analía Franco, respectivamente; legisladores provinciales, el intendente de Palpalá, Pablo Palomares; y directivos del club.