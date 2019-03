Más de 3 mil jóvenes siguen esperando sus títulos oficiales

Por Luis Caraballo

No solo se ven perjudicados egresados de enfermería, sino también de instrumentación quirúrgica y estadística.

Alumnos que egresaron del Instituto "Mirian Gloss" solicitaron una urgente solución respecto a la situación de no emisión y validación a nivel nacional de los títulos que obtuvieron tras concluir sus estudios en ese establecimiento que depende de Atsa Jujuy. Serían 3 mil los egresados en enfermería que se encontrarían en las mismas condiciones desde hace tres años y esperan que las demás instituciones se solidaricen con ellos.

Este caso lleva reiterados pedidos de solución, ya que desde el 2015, como expusieron exalumnos que se recibieron como enfermeros, se encuentran a la espera de respuestas por parte de las autoridades y que no es la primera vez que se expresan por esta situación. Ayer se concentraron sobre el lugar en el que funciona la institución, pasaje Tres Sargentos, y desde ahí se movilizaron hasta las afueras del Ministerio Público de la Acusación, donde presentaron denuncias penales.

Tomó intervención en el caso la Fiscalía de Investigación 4 a cargo de Aldo Lozano y el juzgado a cargo del juez Jorge Zurueta. Los egresados del instituto Gloss solicitaron que se llame a declarar formalmente a Yolanda Canchi, titular de Atsa Jujuy, para aclarar la situación de los títulos de ese instituto.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, Nadia Lepori, egresada de la institución, contó sobre la situación que vienen atravesando. "Debemos ser más de 3.000 alumnos porque son de La Quiaca, San Pedro y capital de las distintas carreras, no sólo los de enfermería sino también de la especialidad de instrumentación quirúrgica y estadística", dijo.

"Nos dan esperanza de recibir el título a mitad de año. Es decir, que voy a estar esperando mi título por dos años para poder ejercer una profesión que debería ejercerla en medio año de recibida. Yo soy de la cohorte 2015 y la carrera dura 3 años, y estamos desempleados por culpa de la inoperancia", añadió.

Lepori expresó que son dos las cuestiones por la que desencadenó nuevamente este pedido que ya se hizo reiterativo para los exalumnos de este instituto de gestión privada. El primero es que les secuestraron los papeles de los alumnos al gremio de la sanidad y pidieron que realicen una pericia para sacar los datos y así obtener las titulaciones.

En tanto que otra situación se relaciona con los directivos del instituto. Pidieron que el fiscal Lozano haga el pedido de citación formal de Canchi para que dé cuenta de la situación y que les devuelvan los papeles. Insistieron en que ya se le hizo el llamado el 13 de febrero del presente año pero no obtuvieron ninguna novedad de esa convocatoria.

"Pedimos que nos apoyen a nosotros porque necesitamos apoyo. El fiscal Aldo Lozano si no la citó (a Yolanda Canchi) que la cite ya, porque necesitamos trabajar. Pedimos que la citen a la licenciada Canchi de manera formal para que se puedan devolver las pericias de nuestros papeles y después pedimos a nivel de validación nacional que revea la situación, porque ni siquiera tenemos aprobada la resolución respectiva", añadió Nadia Lepori.

Juez Zurueta debe aprobar las pericias

Durante el mediodía de ayer, los alumnos afectados por la no entrega de sus títulos por parte del Instituto “Miriam Gloss” se movilizaron hasta la Fiscalía 4 ubicada en las oficinas del Ministerio Público de la Acusación, sobre avenida Urquiza.

Quien los recibió fue el fiscal de investigación penal Aldo Lozano para comentarles cómo se encuentra la situación de la causa en el hecho de la tramitación y validación de los títulos.

“El fiscal Lozano nos recibió muy amablemente y nos explicó que la causa tiene para bastante tiempo, porque el juez que está a cargo, el doctor Jorge Zurueta, tiene que aprobar la pericia de todas las cosas y si eso está en orden puede ser que se les devuelva al instituto los papeles. Lo cual él no nos puede asegurar nada”, comentó Nadia Lepori, exalumna que reclama por su título.

Añadió que “estamos en la nada, lo único que nos sirvió para hoy (por ayer) es seguir averiguando y notar movidas políticas tanto de la parte de Atsa como de la parte del juzgado porque hace 10 meses que tienen los papeles y no hicieron nada. No puede ser que nos perjudiquen así, la verdad que estamos cansados”.

Los alumnos ya anunciaron que harán una protesta en las afueras de Casa de Gobierno el día de mañana a las 8 para pedir una reunión con el gobernador Gerardo Morales para que les brinde ayuda, porque “estamos desesperados, queremos trabajar y nadie nos da soluciones. Todos nos dicen que tenemos que esperar dos años y la verdad que quién nos paga todo el daño que nos hace la institución”.