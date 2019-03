Paros del transporte hasta el jueves en horario nocturno

Este año hubo paro del transporte urbano el 28 y 29 de enero, por la falta de pago del aguinaldo a los trabajadores.

Hasta este jueves no circularán los colectivos del transporte público de pasajeros urbanos e interurbanos en el horario de 22 a 6 de la mañana, a raíz de una medida dispuesta por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) a nivel nacional, a la que adhirió la seccional Jujuy.

La UTA Jujuy también había dispuesto realizar hoy un paro de 6 a 22 a raíz de deudas salariales que mantienen la mayoría de las empresas locales, pero el Ministerio de Trabajo dictó anoche la conciliación obligatoria por lo que esta medida quedó suspendida, según lo indicó el titular del mencionado gremio a El Tribuno de Jujuy, Sergio Lobo.

Por esta razón, solo quedó firme la medida que comenzó anoche a las 22 y se extenderá hasta hoy a las 6, lo cual se repetirá hasta la noche de mañana miércoles y madrugada del jueves próximos.

Cabe recordar que el martes pasado la UTA había convocado a un paro de 24 horas a nivel local. Finalmente este no se concretó porque desde el Gobierno provincial se comprometieron a pagar los subsidios para el pago de la deuda salarial de febrero hasta el viernes último, que no se efectivizó hasta ayer.

A nivel nacional, la dirigencia de la UTA se reunió con la Federación Argentina de Transportadores de Automotor de Pasajeros (Fatap) y al final de la reunión no hubo acuerdo en relación a las paritarias del 2018. Desde el gremio solicitan que se deposite una cuota fija de $5.000 que se adeuda.

El jueves será la próxima reunión en la que se espera llegar a un acuerdo que permita levantar la medida y evitar de esta manera que en el futuro se genere otra situación que paralice total o parcialmente el servicio.

Lobo manifestó que “la medida a nivel nacional se desarrollará de 22 a 6 y tendrá vigencia hasta el jueves 21. Día a día iremos dando a conocer lo que nos informen desde Buenos Aires. Todo dependerá si se llega a un acuerdo entre ambas partes. Esperemos que las negociaciones lleguen a buen puerto”.

“En el ámbito provincial teníamos pensado realizar una abstención de tareas que comience a las 6 y que finalice a las 22, por lo que el paro iba a durar 24 horas. Pero se suspendió por la conciliación. Esta medida es porque solo dos empresas pagaron la totalidad del sueldo de febrero a los empleados. La mayoría sólo abonó entre un 40 y 75% del sueldo”, indicó.

En igual sentido, agregó que “como entidad sindical queremos que se nos pague en tiempo y forma”. Además subrayó que “la semana pasada las medidas se solucionaron parcialmente porque recibimos la intervención del Gobierno provincial y municipal. Ellos nos habían garantizado que se depositaría la totalidad de la deuda hasta el viernes”.

Por su parte, el secretario gremial Nicolás Abett expresó que “los empresarios alegan que no poseen los fondos suficientes para depositar lo adeudado a los empleados. Desde el gobierno se habían comprometido a adelantar los subsidios la semana pasada, pero todavía seguimos esperando que eso se concrete”.

La semana pasada Abett dijo que el aumento del boleto podría ser la solución. “Las tarifas actuales no permiten que las empresas puedan salir adelante. Según un estudio de costos el boleto tendría que valer $21,40, que los empresarios deben negociar con las autoridades que fijan las tarifas”, señaló el gremialista reconociendo que si esto prospera afectará a los usuarios, que este año ya sufrieron tres incrementos en las tarifas del transporte. Hoy el valor del boleto urbano asciende a 17,12 pesos.

Las opiniones

Virginia Fernández, estudiante.

En mi caso tengo la posibilidad de transportarme en vehículo, pero en muchos casos las personas no tienen esa posibilidad. A pesar de eso deberán comprender la postura de los trabajadores, que luchan por sus derechos.

Elsa González, administrativa.

Estas medidas perjudican a los usuarios. Yo vengo de San Pedro y tengo que ir de un lado hacia otro. Primero me dirigiré hacia la Enet 2 y luego iré al Departamento de Títulos. Tendré que movilizarme a pie.

Valeria Vargas, empleada

Lamentablemente tendré que faltar al trabajo porque con el paro de transporte se me complica el panorama para llegar. No me conviene pagar un taxi amarillo, ya que tendré que abonar más de lo que ganó en el día.

Ana Villegas, estudiante.

El panorama se complica para quienes se transportan en colectivos. La situación se volverá difícil y afectará a los estudiantes, muchos de ellos no asistirán a clases. Pero la postura de los choferes es muy entendible.