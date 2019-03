Un orgullo para la provincia

Por estos días Carlos Cano prepara un viaje a México para dictar el tercer módulo del Diplomado internacional de hernias y reconstrucción de la pared abdominal que se desarrollará del 25 al 27 del corriente en el hospital Central Militar de la capital azteca. Invitado por la Asociación Mexicana de Hernia, el profesional expondrá el 25 sobre Hernias ventrales multirecidivadas, Principios de manejo de hernias gigantes y Hernias paraestomales; el 26, sobre Neumoperitoneo, experiencia argentina y Seroma agudo y crónico, manejo, y caso clínico; mientras que el 27, abordará Cuándo es mejor ya no operar.

En una entrevista exclusiva con El Tribuno de Jujuy, Cano habló de su especialidad y de la necesidad de reflotar en nuestra provincia la departamentalización de los servicios de cirugía.

Sobre la capacitación que ofrecerá en México, dijo que además de clases teóricas, realizará cirugías de la pared abdominal en pacientes con casos complejos. Agregó que desde la organización le anticiparon que entre los alumnos inscriptos se encuentran profesionales de Bélgica, Chile, Colombia y del país anfitrión.

¿Qué beneficios reporta la departamentalización de los servicios de cirugía?

Los principales servicios de cirugía funcionan con departamentos. La patología está totalmente departamentalizada, esto significa que dentro de un servicio de cirugía hay una unidad de Coloproctología que se dedica a la cirugía de colon, una unidad Hepatobiliopancreática y una unidad de Paredes abdominales. En esta última, hay un responsable y agrupa a cirujanos capacitados exclusivamente para realizar este tipo de cirugía. Eso tiene a la larga beneficios para el paciente.

Hoy en día no se concibe servicio de cirugía donde todo el mundo opere de todo, tiene que estar departamentalizado porque se vio que los resultados son distintos. Cuando te opera un especialista que se dedicó toda la vida a eso, vas a tener mejores resultados que te opere un médico que hace todos los tipos de cirugía.

Nosotros fuimos los pioneros en hacer cirugía laparoscópica en la pared abdominal en el hospital "Pablo Soria" en 2014. En esa oportunidad, con la gestión tuvimos mucho apoyo, inclusive colaboraron en nuestra capacitación, pero con el tiempo esto se fue dejando de lado. Nosotros éramos muy entusiastas en crear esa unidad de cirugía de paredes abdominales, pero lamentablemente no tuvimos el mismo entusiasmo de las autoridades competentes y esa unidad no se creó.

Lo ideal es hacer un servicio donde esa unidad funcione. Los principales servicios de cirugía del mundo, inclusive en nuestro país, tienen su departamento, entonces el cirujano que está en ese sector se especializa en eso, hace exclusivamente ese tipo de cirugía y los resultados son totalmente distintos.

¿Tienen algún requerimiento particular las cirugías de reconstrucción de la pared abdominal?

Son cirugías que necesitan el funcionamiento multidisciplinario. Esto significa que no tan sólo interviene el cirujano, sino también el nutricionista, el psicólogo. Son pacientes que por lo general están aislados socialmente porque son enfermos que tienen un abdomen prominente, tienen eventraciones monstruosas, no salen a la calle. Entonces requieren un tratamiento, no tan sólo el cirujano que los evalúa, sino un nutricionista que los prepara, la evaluación respiratoria -generalmente tienen compromiso respiratorio-, el psicólogo también tiene que actuar para que el enfermo pueda aceptar la cirugía. No se trata de decir se opera y nada más, porque los resultados van a ser totalmente distintos a que si el enfermo está preparado.

¿Como en la mayoría de los casos, la consulta temprana frente a la aparición de los primeros síntomas, puede ser determinante para una recuperación?

Sin lugar a dudas, los enfermos se dejan estar y llegan a la consulta cuando ya su eventración es monstruosa.

Habitualmente las eventraciones cuando uno las opera en etapas que no llevan mucho tiempo de evolución, los resultados son buenos. Ahora, cuando el enfermo lleva a un estado que nosotros llamamos eventraciones con pérdida del derecho de domicilio -significa que el paciente tiene dentro de un saco todos los intestinos y esos intestinos no vuelven, están permanentemente afuera-, hay que preparar al enfermo para poder reintegrarle las vísceras dentro del abdomen y colocarle una prótesis para evitar que eso se vuelva a hacer.

¿Por qué se producen estas eventraciones?

Hay una enfermedad que generalmente tienen los pacientes portadores de este tipo de eventraciones que se llama colagenosis. Cuando uno cicatriza hay dos tipos de colágeno que se forman. Primero el colágeno fetal y después pasa a colágeno adulto que es el resistente. Estos enfermos tienen la alteración de no pasar todo de su colágeno fetal al colágeno adulto y eso altera la cicatrización; otros no se cuidan, no cumplen las indicaciones del médico, hacen esfuerzos. Se sienten bien a los treinta días de la cirugía y a lo mejor una malla tarda tres meses en incorporarse y el enfermo levanta cosas pesadas, eso hace que la malla se desprenda y la eventración vuelva a aparecer.

¿Hay síntomas tempranos?

Sí, generalmente el enfermo en el posoperatorio inmediato le dice al médico tuve un acceso de tos y sentí como que algo se desgarró adentro. Esa es señal inequívoca de que esos puntos cedieron. A lo mejor ese enfermo a los seis, siete meses, volverá a la consulta con alguna formación en la herida que es una eventración.

¿Entonces cuál es la recomendación?

Sin lugar a dudas, el cuidado posoperatorio es fundamental porque no tan sólo de esto depende la acción o la cirugía que lleve a cabo el cirujano, sino también los cuidados que ese enfermo tenga. El paciente tiene que ser responsable también de cumplir con todas las indicaciones que su médico le dice cuando es sometido a una cirugía.

Hoy en día, con el advenimiento de la cirugía de invasión mínima, se pensó que a estas eventraciones no las íbamos a ver porque sin lugar a dudas, al hacer una invasión mínima la cicatriz es muy pequeña. Sin embargo, esta cirugía trajo eventraciones en el ombligo que es por donde uno introduce el troquer para operar una vesícula. Los pacientes de accidentes por trauma generalmente requieren de incisiones en el abdomen y eso genera posteriormente la aparición de estas eventraciones.

¿Lleva mucho tiempo un procedimiento de esta naturaleza?

Un procedimiento que hicimos en el Soria nos llevó seis horas. Una cirugía compleja. Por eso insisto tanto en que en esas unidades se formen porque, por ejemplo, una enferma que tenga muchas fístulas, entonces entra la Unidad de coloproctología, repara las fístulas y después entra la Unidad de paredes y le repara la pared abdominal. Los resultados son fantásticos, que no es lo mismo que el médico que hizo la anastomosis se quede reparando la pared abdominal.

¿Cómo se tratan las hernias en la actualidad?

Hoy en día, el concepto de que las hernias hay que taparlas con una malla ya no existe. El concepto hoy es de operar a los pacientes sobre todo los grandes defectos, colocar prótesis, pero a la vez, devolverle la funcionalidad a la pared abdominal.

Los músculos intervienen en la acción del tórax, en la acción de flexión del tórax sobre la pelvis, la rotación del tórax a la izquierda a la derecha, por eso la remodelación, volver los músculos al lugar donde estaban, es muy importante en estos enfermos.

Gran trayectoria

Carlos Alberto Cano es miembro de la Asociación Argentina de Cirugía, cirujano de staff del Servicio de Cirugía General del hospital “Pablo Soria”, especialista en Cirugía General de la Asociación Argentina de Cirugía y Academia Nacional de Medicina, miembro de la Asociación Jujeña de Cirugía, miembro fundador de la Asociación Argentina de Hernia, miembro de la Sociedad Argentina de Cirugía Digestiva, miembro de la Sociedad Hispanoamericana de Hernia (Sohah), docente practicantado rotatorio de Cirugía y de la carrera de Especialista en Cirugía de la Universidad Nacional de Tucumán.

La Sohah anunció recientemente que Cano fue designado delegado regional del NOA en la comisión directiva de la Asociación Argentina de Hernias (AAH), que preside Gustavo Castagneto

“Es una gran noticia, que honra a ambas instituciones, hermanadas en la cirugía de la pared abdominal”, sostuvo la Sohah al mencionar que Cano desarrolla un intenso trabajo en Jujuy, en el tratamiento de complejas eventraciones. Lo definió como un “defensor de las técnicas de los grandes cirujanos de la Escuela Argentina, fiel seguidor de la Técnica de Albanese, que ha enseñado en los foros nacionales e internacionales. Cirujano, culto, humanista, de gran formación académica y que se destaca por sus artículos científicos de apoyo a la historia de la Cirugía de pared argentina”. En su calidad de profesor en el Foro Hernia Sohah permanentemente aporta elementos docentes, subrayó.