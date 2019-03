Zapla: peligran 300 puestos de trabajo

Tras de la presentación de la empresa Aceros Zapla en el Ministerio de Trabajo de la provincia para pedir la habilitación del Procedimiento Preventivo de Crisis, el secretario de Trabajo y Relaciones Laborales, Juan Palermo, aseguró ayer a El Tribuno que son "cerca de 300" los trabajadores que corren riesgo en caso del cierre de la empresa.

La empresa "Aceros Zapla" actualmente mantiene parada su producción en las plantas de acería y fundición.

Al respecto, explicó que el Ministerio de Trabajo "se encuentra resolviendo la presentación que hizo la empresa", que argumenta serios problemas económicos para sostener la producción en la planta que tiene en la ciudad de Palpalá.

Palermo confirmó que "se realizaron dos audiencias desde la presentación" y explicó que por el momento no se llegó a ningún acuerdo ya que el gremio realizó una presentación por "incompetencia". "Tuvimos dos audiencias. En la primer reunión el sindicato planteó la incompetencia del Ministerio provincial para actuar", dijo Palermo y agregó que durante la segunda convocatoria el Ministerio negó esa incompetencia "en virtud de una resolución del Ministerio de Trabajo de la Nación que le permite a todas las autoridades locales dirigir el trámite en la provincia donde se trate". El funcionario explicó que el conflicto actual es porque "quienes están hoy al frente del sindicato quieren llevarse el Procedimiento a Buenos Aires, que sea tramitado allá y eso es una facultad exclusiva del empleador, la empresa solicita que se resuelva acá", y agregó que "la ley 24013 establece que los únicos que pueden instar la presentación de un mecanismo de crisis es el empleador", con lo cual descarta que el procedimiento pueda ser trasladado tal como lo solicita el gremio.

En cuanto a los avances en las negociaciones, el Secretario de Trabajo explicó que por el momento "estamos resolviendo una intimación que hizo el gremio, calculo que entre mañana y pasado vamos a estar resolviendo y fijando la fecha de nuevas audiencias". Finalmente Juan Palermo explicó que se trata de 300 puestos de trabajo que están en juego en caso de que la empresa cierre y destacó la continuidad de la presencia del Ministerio para mediar en el conflicto, "nosotros como jujeños vamos a velar siempre por la seguridad del trabajador".

La planta de personal cuenta con 300 trabajadores. La empresa argumenta que transita una fuerte crisis económica.

“Quieren jubilar a 40 trabajadores”

Por su parte, Julio Mamani, delegado del sector de mantenimiento del sindicato, explicó ayer a BEl TribunoP que en la empresa la situación “es muy crítica” y que están “a la espera” de que el Ministerio de Trabajo provincial decrete el Proceso Preventivo de Crisis.

“Hasta el momento no hay novedades”, afirmó Mamaní y adelantó que la empresa se encuentra negociando paralelamente con los trabajadores y el gremio de la UOM.

El delegado gremial contó que “hubo una reunión entre el sindicato, los trabajadores e integrantes de la gerencia de la empresa. En esa oportunidad nos comunicaron que para que los empleados sigan trabajando, es necesario desvincular a 40 personas”.

Sobre la propuesta, Julio Mamaní agregó que se propone la modalidad de “jubilación anticipada”.

Aceros Zapla cuenta actualmente con una planta de 300 trabajadores distribuidos en distintos sectores.

Mamaní explicó que, además, en la reunión la empresa argumentó que por la crisis económica que atraviesa el país, la empresa no es rentable y que necesita de alguna forma achicar la planta de personal para que la planta de producción retome su funcionamiento”.

Al referirse al ofrecimiento de la gerencia, el sindicalista explicó que “hay trabajadores que le faltan años de aportes para jubilarse” , por lo que adelantó que el ofrecimiento de la empresa “será rechazado”. Argumentó que “una jubilación anticipada es una jubilación mínima” y que por la crisis que atraviesa el país, “ese sueldo hoy no alcanza”.

“Los están obligando a jubilarse” , se quejó el gremialista en diálogo con este diario.

Sobre el funcionamiento de la planta, Mamaní explicó que está hace cuatro meses parada y denunció que la empresa “no brinda los insumos para poder producir en la planta de acería” e indicó que ese sector es el que maneja más personas, “tiene alrededor de 120 trabajadores”.

Respecto a la situación de esos trabajadores dijo que “están siendo reubicados” y que “los turnos se cumplen únicamente de 6 a 14”.