Con tan solo 5 años sobrevivió durante 24 horas perdido en el desierto

Benjamín Sánchez, de 5 años, fue encontrado sano y salvo a unos 12 kilómetros de donde se extravió luego de que permaneciera durante casi 24 horas perdido en el desierto sanjuanino y bajo un sol intenso.

El niño, que el domingo alrededor de las 17 se separó de su familia en el paraje "El Salado" en el departamento Albardón, a unos 30 kilómetros al norte de la capital de San Juan, fue buscado durante toda la noche y toda la jornada de ayer en un operativo que involucró a más de 250 personas.

La familia del pequeño había ido al lugar turístico a pasar el día y, mientras tomaban mate, Benjamín se alejó del grupo y se adentró en un desierto plagado de matorrales y espinos, que transforman la zona en un laberinto.

"Se escapó corriendo de donde estábamos como hace siempre —contó su hermana—. Cuando la madre lo fue a buscar, él seguía corriendo creyendo que era un juego, hasta que desapareció".

Durante la noche, efectivos de la Policía Federal, de la provincia, de Protección Civil y de la Gendarmería Nacional, lo buscaron en un radio de 5 kilómetros y ayer a la mañana, con la ayuda de más rescatistas, un helicóptero y drones, se amplió el rastrillaje.

Según contó el director de Defensa Civil, Alfredo Nardi, "Benjamín fue hallado por una patrulla de baqueanos que caminaron más allá del radio de 12 kilómetros establecido, siguiendo las huellas de una pequeñas zapatillas". Del equipo participó el piloto de Dakar Alberto "Puchi" Ontiveros.

Cuando llegué, me puse a disposición de las autoridades y los jefes del operativo y les pedí la corazonada, como le digo yo, de que me envíen a esa zona del Salado, lugar que conozco mucho por mi actividad deportiva. Me dijeron que esa zona no la habían relevado y que fuera pero que los mantuviera informados. Estuve toda la mañana recorriendo hasta que con otro grupo que iban en un Toyota gris, con baqueanos de la zona, encontramos unas primeras huellas de unas zapatillas chiquitas que se corroboraban con las que habíamos visto la noche anterior. Así fue que se fue sumando distinta gente, colaboradores de todo tipo, yo en moto, hasta que nos fuimos acercando hasta encontrar a Benjamín, que estaba en un lugar de difícil acceso. Era un salar embarrado donde era difícil entrar pero los muchachos a caballo le siguieron el rastro y lo vieron. Yo en particular me di la vuelta y fui a buscar el helicóptero", relató el piloto en diálogo con radio La Red. "Lo primero que me dijo fue que quería agua. Estaba un poco asustado por los ruidos, por la algarabía de nosotros", agregó.

Nardi agregó que el niño "estaba a la sombra de un árbol sentado y no temió cuando se le acercaron los adultos que le ofrecieron comida, pero él sólo pidió agua".

Benjamín fue trasladado en el helicóptero provincial, que aterrizó en las inmediaciones de su hallazgo, y trasladado hasta el Hospital Guillermo Rawson en la capital sanjuanina, donde fue sometido a un proceso de rehidratación.