Encontró 500 mil dólares y los devolvió

José Sánchez tiene 39 años y es un humilde pintor y albañil, que vive de changas a la mañana y de trabajar en una panadería de manera informal durante la tarde.

El fin de semana, tuvo un cambio rotundo en su vida, cuando encontró un maletín con 500.000 dólares, tras ver como se caía de una camioneta. José se acercó al lugar y chequeó el contenido, corroborando que la gran cantidad de dinero que había: 20 millones de pesos al cambio actual.

En vez de huir con el dinero, el hombre buscó la manera de devolverlo y espero a que la persona vuelva al lugar. Tiempo después, vio como alguien se acercó a la esquina y comenzó a buscar desesperadamente algo. José se acercó y le dijo: "Tome, esto es suyo. Yo me asusté y le hice seña para que pare la camioneta, pero no me vio".

José comentó: "Él me contó que esa plata era para comprar un predio termal en el departamento Colón. Me preguntó en qué trabajaba y le dije que estaba en negro y quería conseguir un trabajo en blanco para tener mutual para mis hijas y mi familia. El hombre, Gustavo, me prometió que cuando compre las termas me iba a llevar con él y darme trabajo en blanco por lo que hice. Hasta me ofreció comprarme una casa pero le dije que con el trabajo me conformaba".

