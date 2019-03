Bill Clinton y Barack Obama, protagonistas de los documentales de OnDIRECTV

“The Clinton Affair” es un trabajo del ganador del Oscar Alex Gibney, quien explora en este documental de siete partes los eventos que llevaron al juicio político a Bill Clinton en 1998. Incluye una entrevista exclusiva con Mónica Lewinsky, quien habla por primera vez en años sobre el escándalo.

Esta propuesta se verá este jueves y el jueves 28, a las 21, por OnDIRECTV. ¡También estará disponible en DIRECTVPlay.com.

Y “President Obama: In his own words”, se verá el jueves 28 a las 22. Incluye entrevistas a Barack Obama, funcionarios clave de su gabinete, miembros del congreso, la prensa y otros líderes mundiales. Este documental es un examen único a su histórica presidencia.